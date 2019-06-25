Катастрофа МН17: вскрылись резонансные данные о подозреваемом украинце

Украина

Подозреваемый в причастности к крушению рейса MH17 в небе над Донбассом гражданин Украины Леонид Харченко в 1987 году был осужден по статье «групповое изнасилование» и три года отбыл в местах лишения свободы. Об этом сообщил руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины Игорь Гуськов.

«В 1987 году, в декабре, ему на тот момент было всего 15 лет, он был задержан по ч. 3 ст. 117 Уголовного кодекса УССР. Если не полениться и поднять эту статью, то она совсем „тухлая“. Это изнасилование группой лиц. Более того, он получил срок, когда ему было 16 лет, осужден на пять лет. И три года провел в местах лишения свободы в городе Дубно Ровенской области», — рассказал он в эфире проекта «Радіо Свобода» «Донбасс.Реалии».

Харченко условно-досрочно освободили 24 мая 1991 года — на один год и семь месяцев раньше срока, уточнили в СБУ.

Сейчас он находится в розыске по ч. 1 ст. 341 и ч. 5 ст. 260 Уголовного кодекса Украины — захват государственных органов власти, а также создание незаконных вооруженных формирований, что привело к гибели людей или другим тяжелым последствиям.

Сам Харченко называет себя «подполковником, начальником 2-го отдела разведуправления республиканской гвардии ДНР». Его позывной — Крот.

Также Гуськов опроверг информацию о гибели боевика.

«Это не первый случай, когда террористы с той стороны или их близкое окружение распространяют такую информацию — о гибели или смерти. Харченко отдал бы сейчас все, чтобы его следы потерялись. На самом деле та информация, которая есть у Службы безопасности Украины, не позволяет говорить о том, что он мертв», — заявил руководитель аппарата главы СБУ.

Как писали «ФАКТЫ», Нидерланды признали генерал-майора ВС России Сергея Дубинского, полковника Олега Пулатова, бывшего главаря террористов «ДНР» Игоря Стрелкова и украинца Леонида Харченко подозреваемыми в крушении рейса MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года.

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