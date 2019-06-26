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«Ешь или протянешь ноги»: Анджелина Джоли попала от истощения в больницу в Колумбии

Голливудская звезда Анджелина Джоли пережила серьезный кризис во время ее недавнего путешествия в Колумбию. Прибыв в эту страну с гуманитарной миссией, актриса потеряла сознание от истощения, пишет eg. ruсо ссылкой на Gossip Cop.

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Пожелавший остаться неизвестным источник сообщил, что 44-летнюю Анджелину долго не могли привести в чувство. После чего Джоли с трудом уговорили лечь в больницу на обследование — по возвращении домой. Однако актриса сбежала оттуда раньше, чем ей сообщили результаты анализов. Она заявила, что ей это не интересно. Даже когда ей прислали результаты, актриса отказалась сообщить кому-либо, что конкретно она узнала.

Правда, кое-какая информация о пребывании Джоли в госпитале все же просочилась в СМИ. Стало известно, что медики предостерегли Джоли: ее жизнь находится в опасности. Перспективы и вовсе выглядят просто пугающими: если она не пересмотрит отношение к себе, то может погибнуть. Жизненно важные органы могут просто перестать работать…

Увы, Джоли отвергла все советы врачей. Она по-прежнему крайне скудно и нерегулярно питается. Как рассказала одна из подруг актрисы, Анджелина может за несколько дней ни разу не поесть. Она обходится какими-то крохотными кусочками, которые «ухватывает» на ходу… Актриса, ставшая почти «прозрачной», дошла до крайней степени потери веса.

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При этом, Джоли предпочитает прятать свою крайнюю худобу под одеждами свободного покроя, надеясь, что никто не заметит ее состояния. Так, во время упоминаемого визита в Колумбию, репортеры случайно засняли руку актрисы, выскользнувшую из-под накидки, и «это произвело просто ужасающий эффект — это было просто страшно».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Анджелина Джоли в отличном настроении прошлась по магазинам со своей младшей дочерью Вивьен.

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