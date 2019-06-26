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«Украинское воспитание»: в РФ оккупированный Симферополь признали городом с наименее агрессивными жителями
В РФ маркетинговое агентство Zoom Market составило о опубликовало рейтинг самых агрессивных городов России, проведя опрос в 25 населенных пунктах страны. Об этом говорится в отчете на сайте агентства.
В опросе приняли участие порядка трех тысяч респондентов, которым задавали вопросы о том, считают ли они себя агрессивными, как часто они проявляют агрессию, а также часто ли они сами становятся жертвами агрессивного поведения окружающих.
В результате самыми агрессивными были признаны жители Ростова-на-Дону.
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Второе место рейтинга заняла Москва, а на третьем оказался Челябинск, ранее попавший в список самых «хамских» городов России. В Топ-5 попали Казань и Элиста. А наименее агрессивным признан временно оккупированный Симферополь — вероятно, благодаря «украинскому воспитанию».
Ранее агентством был опубликован список самых хамских городов России. Тогда на первом месте оказалась Пермь, на втором — Челябинск, на третьем — Саратов. Симферополь здесь оказался на 23-м месте из 27.
При этом чаще всего россиянам хамили в магазинах и на рынках (в 38 процентах случаев), в местах общественного транспорта (23 процента) и на улице (19 процентов).
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», жители Симферополя в аннексированном Крыму привыкли к несвоевременному вывозу мусора и к тому, что бытовые отходы валяются разбросанными во дворах жилых домов. Но на днях симферопольцы испытали настоящий шок, когда обнаружили во дворе дома валяющуюся голову крокодила.
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