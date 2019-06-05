Троллинг высокого класса: Елизавета II встречала Трампа в "особенной" короне с 96 рубинами

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Поклонники королевской семьи решили, что королева Великобритании Елизавета II намеренно надела корону с красными рубинами на встречу с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом пишет eg.ru со ссылкой на Independent.

Так, во время приема, в Букингемском дворце на Елизавете был белый наряд и украшенная рубинами тиара. Согласно информации на сайте Royal Exhibitions, по легенде, эти драгоценные камни способны защитить носящего от болезней и зла. Именно в этом пользователи Twitter увидели тайный смысл выбора королевы.

«Я восхищена тем, как королева троллит Трампа посредством украшений», — написала одна из них. «Королева надела тиару, чтобы защититься от зла во время визита Трампа!» — заметил другой. «Выбирая украшения, она всегда тщательно обдумывает их значение. Люблю ее еще больше», — восхищался третий.

The Queen wore her Burmese Ruby Tiara to protect herself from evil during Trump’s visit and I AM CACKLING. pic.twitter.com/3qVLm4Njph — Brian Gay (@brian2596) 4 июня 2019 г.

Корону с 96 рубинами Елизавете II подарили жители Мьянмы. Число рубинов символизирует количество болезней, от которых защищает тиара.

Напомним, что супруга Дональда Трампа Мелания придумала способ впечатлить королеву во время этого же государственного визита. На встречу с Елизаветой II она пришла в платье-рубашке итальянского модного бренда Gucci, которое было украшено зелеными и оранжевыми принтами со знаменитыми лондонскими достопримечательностями.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на банкете в честь Трампа во дворце была предполагаемая «любовница» принца Уильяма, соперница Кейт Миддлтон.

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