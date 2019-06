Троллинг высокого класса: Елизавета II встречала Трампа в "особенной" короне с 96 рубинами

Поклонники королевской семьи решили, что королева Великобритании Елизавета II намеренно надела корону с красными рубинами на встречу с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом пишет eg.ru со ссылкой на Independent.

Так, во время приема, в Букингемском дворце на Елизавете был белый наряд и украшенная рубинами тиара. Согласно информации на сайте Royal Exhibitions, по легенде, эти драгоценные камни способны защитить носящего от болезней и зла. Именно в этом пользователи Twitter увидели тайный смысл выбора королевы.

«Я восхищена тем, как королева троллит Трампа посредством украшений», — написала одна из них. «Королева надела тиару, чтобы защититься от зла во время визита Трампа!» — заметил другой. «Выбирая украшения, она всегда тщательно обдумывает их значение. Люблю ее еще больше», — восхищался третий.

The Queen wore her Burmese Ruby Tiara to protect herself from evil during Trump’s visit and I AM CACKLING. pic.twitter.com/3qVLm4Njph