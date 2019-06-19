Стало известно, почему принц Гарри носит обручальное кольцо, а принц Уильям – нет

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Когда в День отца на личной странице 34-летнего принца Гарри и 37-летней Меган Маркл в Instagram появился новый снимок их сына Арчи, многие пользователи с радостью отметили, что на пальце герцога Сассекского было хорошо видно обручальное кольцо. Об этом пишет eg. ruсо ссылкой на онлайн-издание Holliwood Life.

Тот факт, что он носит свадебное украшение, никого бы не удивил, если бы и другие мужчины в его семье поступали так же, но с этим дела обстоят иначе.

К примеру, в прессе то и дело возникают обсуждения на тему, почему принц Уильям не носит обручальное кольцо. В последний раз кольцо видели на его безымянном пальце, наверное, в день свадьбы с Кейт Миддлтон.

Когда в Hollywood Life обратились за комментариями к представителям Кенсингтонского дворца, те сослались на личные предпочтения герцогов. В свою очередь, представитель герцога и герцогини Сассекских воздержался от комментария.

В то же время издание напоминает, что информации об обручальных кольцах принца Гарри и Меган Маркл было много в открытых источниках уже накануне свадьбы. Платиновое кольцо принца и украшение для его невесты, сделанное из валлийского золота, изготовили ювелиры Cleave and Company. Принцу Уильяму, который был шафером на свадьбе брата, доверили хранить кольца перед церемонией бракосочетания.

При этом также сообщалось, что Уильям категорически против любых мужских ювелирных украшений, за исключением хороших часов. Он терпеть не может колец на мужских руках и обручальное кольцо не стало исключением. В этом он, скорее, продолжает семейную традицию: дедушка Филипп (муж Елизаветы II) предпочитает не носить свое кольцо, а папа Чарльз прячет его под именной печаткой на мизинце, где его никто не видит (из чего часто делаются выводы, что принц Уэльский также игнорирует данный символ супружества). Поэтому пользователей так обрадовало решение Гарри носить обручальное кольцо — возможно, в королевской семье появится новая традиция.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», королева Елизавета II встретилась с бывшей девушкой своего внука Гарри, которая играет в сериале ее прапрабабушку.

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