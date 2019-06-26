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Спорт

Официально: названы дата и место боя Ломаченко – Кэмпбелл (фото)

8:39 26 июня 2019 97
Официально: названы дата и место боя Ломаченко – Кэмпбелл (фото)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Всемирный боксерский совет (WBC) официальо подтвердил, что переговоры по поводу боя между чемпионом мира по версиям WBA и WBO в легком весе украинцем Василием Ломаченко (13 побед, 10 из них — нокаутом, 1 поражение) и британцем Люком Кэмпбеллом (20 побед, 18 из них — нокаутом, 2 поражения) успешно завершены.

Поединок пройдет в субботу, 31 августа, в Великобритании, о чем организация сообщила на своей странице в Twitter. Это будет первый бой в карьере нашего соотечественника, который пройдет на Туманном Альбионе.

Отметим, что Василий Ломаченко, находясь в Таиланде, совмещает отдых с активными тренировками, готовясь к возвращению на ринг после травмы руки, полученной в бою с Энтони Кроллой.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что известный тренер указал на серьезную проблему Ломаченко.

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