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Официально: названы дата и место боя Ломаченко – Кэмпбелл (фото)
Всемирный боксерский совет (WBC) официальо подтвердил, что переговоры по поводу боя между чемпионом мира по версиям WBA и WBO в легком весе украинцем Василием Ломаченко (13 побед, 10 из них — нокаутом, 1 поражение) и британцем Люком Кэмпбеллом (20 побед, 18 из них — нокаутом, 2 поражения) успешно завершены.
Поединок пройдет в субботу, 31 августа, в Великобритании, о чем организация сообщила на своей странице в Twitter. Это будет первый бой в карьере нашего соотечественника, который пройдет на Туманном Альбионе.
LomachenkoCampbell— World Boxing Council (@WBCBoxing) 25 июня 2019 г.
August 31, 2019
United Kingdom
WBC Lightweight Championship#WBC #ConquerEverything #Boxing #GreenBelt pic.twitter.com/TzCg7yfeRo
Отметим, что Василий Ломаченко, находясь в Таиланде, совмещает отдых с активными тренировками, готовясь к возвращению на ринг после травмы руки, полученной в бою с Энтони Кроллой.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что известный тренер указал на серьезную проблему Ломаченко.
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