Чемпион UFC хочет боя с Ломаченко (фото, видео)

Спорт

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшей и легчайшей весовых категориях Генри Сехудо (15 побед, 2 поражения) хочет провести поединок по правилам бокса, правда, без перчаток, с чемпионом мира по версиям WBA и WBO в легком весе украинцем Василием Ломаченко (13 побед, 10 из них — нокаутом, 1 поражение).

«Экс-боец UFC Артем Лобов победил бывшего чемпиона мира по боксу Пола Малиньяджи. Как думаете, что олимпийский чемпион и чемпион UFC в двух весовых категориях сделает с Василием Ломаченко?» — написал 32-летний американец, на днях перенесший операцию на левом плече, на своей странице в Twitter.

Отметим, что Ломаченко, восстанавливающийся после травмы руки, на данный момент находится в Таиланде, где совмещает отдых с тренировками.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сын Василия Ломаченко провел дебютный бой.

Фото Instagram Василия Ломаченко

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