- 10:09 Чемпион UFC хочет боя с Ломаченко
- 10:05 Убийство 9-летнего мальчика в Киеве: выяснились жуткие детали
- 09:55 Кандидатов от партии Саакашвили не пустили на выборы в Раду: названа причина
- 09:53 На 101-м году жизни скончался один из «отцов» рок-н-ролла
- 09:42 Роскошные платья и звездные гости: как прошла свадьба Алины Гросу в Италии
- 09:34 Популярный украинский курорт сняли с высоты: опубликованы яркие фото
- 09:32 Продвигаются и укрепляются: волонтер рассказал об успехах ВСУ на Донбассе
- 09:32 Легендарный теннисист выиграл первый турнир после сложной операции
- 09:17 Позывной «Карлсон»: умер боец ВСУ, получивший тяжелое ранение на Донбассе
- 09:07 В интригующем полупрозрачном наряде: Анджелина Джоли вышла на прогулку с младшей дочерью
- 09:05 В Киеве вандалы разгромили памятник Сергею Нигояну: фото с места преступления
- 08:58 «Совок» можно только победить: в сети меткой карикатурой изобразили события в Грузии
Чемпион UFC хочет боя с Ломаченко (фото, видео)
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшей и легчайшей весовых категориях Генри Сехудо (15 побед, 2 поражения) хочет провести поединок по правилам бокса, правда, без перчаток, с чемпионом мира по версиям WBA и WBO в легком весе украинцем Василием Ломаченко (13 побед, 10 из них — нокаутом, 1 поражение).
«Экс-боец UFC Артем Лобов победил бывшего чемпиона мира по боксу Пола Малиньяджи. Как думаете, что олимпийский чемпион и чемпион UFC в двух весовых категориях сделает с Василием Ломаченко?» — написал 32-летний американец, на днях перенесший операцию на левом плече, на своей странице в Twitter.
Отметим, что Ломаченко, восстанавливающийся после травмы руки, на данный момент находится в Таиланде, где совмещает отдых с тренировками.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сын Василия Ломаченко провел дебютный бой.
Фото Instagram Василия Ломаченко
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...