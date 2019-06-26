Украина

Пикет за импичмент Зеленского в Ровно: Дашу Коц и ее друга признали виновными

В Ровно суд признал виновной 16-летнюю Дашу Коцюрубу (Коц), которую вместе с ее 20-летним товарищем задержали за пикет в поддержку импичмента президента Владимира Зеленского, виновной в административном правонарушении.

Напомним, что 25 мая полиция задержала молодых людей и составила протокол о «неуведомлении соответствующих органов при проведении митингов демонстраций», а также протокол на мать несовершеннолетней девушки.

Последняя рассказала «Суспильному», что в Ровенском суде приняли решение о виновности ее дочери: «Была в суде, забрала решение судьи Дионисьева. У нас — предупреждения, штрафа нет. Но мы будем подавать апелляцию и доказывать невиновность. Рассмотрение моего дела (о ненадлежащем воспитании) перенесли. По словам Натальи, также суд признал виновным товарища ее дочери — Романа.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 16-летняя Даша Коц пожаловалась на угрозы, которые она получает в социальных сетях за протест против Зеленского.

Она также уличила во лжи главу Нацполиции Украины Сергея Князева, заявившего, что девушка уже имела привод в суд за подобное правонарушение, когда раздавала листовки. По словам Даши, Ровенский городской суд подтвердил тогда ее невиновность и закрыл дело.

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