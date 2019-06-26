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Деньги не пахнут: скандального российского депутата могут сделать вице-президентом ПАСЕ
В Парламентской Ассамблее Совета Европы, после того, как приняли решение вернуть Россию к работе, а ПАСЕ, проголосовали за назначение замглавы российской делегации Леонида Слуцкого вице-президентом Ассамблеи. Об этом в Facebook сообщила первый вице-спикер Ирина Геращенко.
Политик напомнила, что Слуцкий находится под санкциями ЕС и других стран за голосование о введении войск в Украину, аннексию Крыма, неоднократное посещение оккупированных территорий. Именно он организовывал скандальную поездку Аграмонта в Сирию на российском военном самолете, щеголяет своей дружбой с Асадом.
Кроме того, несколько журналисток в Москве публично обвинили его в сексуальном домогательстве.
«Для ПАСЕ, как и для большинства международных организаций, проблема сексуальных домогательств иногда звучит чувствительнее и громче, чем вооруженная агрессия против других стран … Но только не в случае с российскими отбросами, здесь деньги не пахнут. Вклад РФ в в СЕ заставляет всех этих европейских фарисеев закрывать глаза и на убитых во время химических атак сирийских детей, и на находящихся Кремлем военнопленных, и даже на харассмент», -отметила политик.
По ее словам 101 из 197 членов Ассамблеи поддержали кандидатуру Слуцкого. После еще одного тура голосования, где нужно набрать 75 голосов, «лицо под международными санкциями усядется в руководящем кресле Ассамблеи».
Напомним, 25 июня Россия подала заявку на участие в работе ПАСЕ. Украина, Грузия и Великобритания оспорили полномочия российской делегации. Пересмотр полномочий состоится 26 июня. Между тем, российские парламентарии уже выдвинули ПАСЕ свой ультиматум.
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