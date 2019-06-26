- 16:50 За считанные часы уничтожил все живое: в сети появилось видео мощного извержения вулкана на Курилах
- 16:34 Принц Уильям ответил на вопрос, как отреагирует, если его дети заявят о своей нетрадиционной сексуальной ориентации
- 16:33 За последнюю неделю рейтинг "Европейской Солидарности" вырос на 3%, а "Голос" потерял 2%
- 16:29 С правом голоса не все: в ПАСЕ столкнулись с серьезным вопросом по поводу делегации России
- 16:28 Преследовать нужно тех, кто обворовывал армию, а не Бирюкова или других волонтеров, обеспечивавших ее всем необходимым — ветеран АТО
- 16:26 Названа дата новой встречи Путина с Трампом
- 16:24 Боевики обстреляли Авдеевку: опубликованы фото последствий
- 16:04 Одного из руководителей штурма Евромайдана выпустят из СИЗО
- 15:49 Переименование проспектов Бандеры и Шухевича в Киеве: в суде сделали новое заявление
- 15:47 Реванш начался с армии: Бирюков рассказал об обыске в своем доме
- 15:47 В Мариуполе дети помешали педофилу изнасиловать 10-летнюю девочку: в сети показали фото героев
- 15:42 Грозы, град и сильный ветер: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни
С правом голоса не все: в ПАСЕ столкнулись с серьезным вопросом по поводу делегации России
Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая проголосовала за возвращение голоса делегации Российской Федерации, направил в Венецианскую комиссию на изучение вопрос о депутатах, избранных в аннексированном Крыму.
Об этом сообщает народный депутат Украины Владимир Арьев. «Полной ратификации российской делегации сегодня не будет, один вопрос подвесили над русскими дамокловым мечом. Россияне говорили, что они не будут участвовать в работе ПАСЕ до полного подтверждения полномочий. Итак, проверим их на соблюдение слова», — пишет Владимир Арьев на своей страничке в социальных сетях.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ПАСЕ проголосовали за назначение замглавы российской делегации Леонида Слуцкого вице-президентом Ассамблеи. Российский политик находится под санкциями ЕС и других стран за голосование о введении войск в Украину, аннексию Крыма, неоднократное посещение оккупированных территорий.
Эксклюзивное интервью с постпредом Украины при Совете Европы Дмитрием Кулебой читайте на сайте «ФАКТОВ»: «После голосования в ПАСЕ россияне дали понять, что чихать они хотели на Европу».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...