Украина

С правом голоса не все: в ПАСЕ столкнулись с серьезным вопросом по поводу делегации России

Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая проголосовала за возвращение голоса делегации Российской Федерации, направил в Венецианскую комиссию на изучение вопрос о депутатах, избранных в аннексированном Крыму.

Об этом сообщает народный депутат Украины Владимир Арьев. «Полной ратификации российской делегации сегодня не будет, один вопрос подвесили над русскими дамокловым мечом. Россияне говорили, что они не будут участвовать в работе ПАСЕ до полного подтверждения полномочий. Итак, проверим их на соблюдение слова», — пишет Владимир Арьев на своей страничке в социальных сетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ПАСЕ проголосовали за назначение замглавы российской делегации Леонида Слуцкого вице-президентом Ассамблеи. Российский политик находится под санкциями ЕС и других стран за голосование о введении войск в Украину, аннексию Крыма, неоднократное посещение оккупированных территорий.

Эксклюзивное интервью с постпредом Украины при Совете Европы Дмитрием Кулебой читайте на сайте «ФАКТОВ»: «После голосования в ПАСЕ россияне дали понять, что чихать они хотели на Европу».

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