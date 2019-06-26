Украинцев выселили из отеля в Греции из-за флагов: первые детали инцидента

Общество и люди

Украинские туристы попали в очередную скандальную историю. В Греции из отеля раньше срока выселили группу украинских детей, которые находились там на отдыхе, за сине-желтые флаги на балконах их комнат, якобы нарушающие законы страны и мешающие отдыху остальных отдыхающих. Кроме того, представитель туроператора устроил публичный скандал, а руководство отеля предупредило, что больше не хочет видеть украинцев у себя в гостях. Об этом в Facebook сообщила владелица детского лагеря Наталия Подоляк.

По ее словам, она 9 лет руководит детским семейным лагерем. Четыре года подряд ее подопечные отдыхали в Греции, в этом году их поселили в новый отель.

«Наш лагерь был заметен: эмоциональные дети, организованные, придерживались везде правил, заботились и занимались друг другом, заняты интересными мастер классами, играми. Было так весело и увлекательно, что жители отеля постоянно интересовались, кто мы, откуда и как можно попасть в наш Клуб „Я Да Винчи“! По приезде, как всегда, мы с гордостью на своих балконах вывесили наши флаги! Дети с гордостью говорили, что мы украинцы и свободно со всеми жителями отеля и персоналом общались на английском!», — пишет женщина.

По ее словам, после 10 дней отдыха, кто-то из жителей пожаловался, что украинские флаги оскорбляют их достоинство.

Пока группа была на экскурсии, персонал отеля, по указанию директора, взял ключи от номеров и снял все флаги.

Во время разбирательств женщину сначала обвинили, что она нарушила закон Греции. Затем узнав, что она знает, что таких законов нет, ей сказали, что нарушены правила частного отеля. Обиженная украинка попросила телефон полиции, но звонить и жаловаться не стала.

«Через пару часов меня позвали к телефону и сказали, что директор отеля выгоняет меня вместе со всеми детьми на улицу (нам до конца отдыха оставалось двое суток), но вернет деньги за последние сутки … Мы решили никаких кардинальных действий не предпринимать, так как не на своей земле и полностью незащищенные, ведь персонал с директором отеля были в тесном союзе с представителями туроператора Mouzenidis Travel (которые и делали все эти беззаконные действия)», — пишет Подоляка.

Только этим пребывание украинских детей в Греции не окончилось.

Накануне отъезда вечером приехал разобраться с руководителем группы представитель туроператора по имени Спартак.

«Были вновь угрозы выселения, оправдывание действий персонала отеля, обвинения в том, что я им угрожала полицией, в политической агрессии и нарушении спокойствия других отдыхающих. На вопрос по какому праву они сняли флаги, получила ответ: «Потому что другим туристам неприятно их видеть», — добавляет Подоляка.

По ее словам, рядом находились россияне, которые поддержали обвинения.

«На утро, за завтраком, нам громко шипели в спины «как же мы ненавидим вас, хохлов», — добавила украинка.

Она отметила, что группе пожелали счастливого пути, но предупредили, что видеть гостями в своем отеле больше не хотят.

«Так, за нашу самоидентификацию нас унижали! И кто же из нас агрессор? Давайте сделаем этот отель и туроператора известными!!!», — написала она в конце.

Напомним, в Киеве правоохранители разоблачили аферу в туристическом бизнесе, которую организовали так называемые «менеджеры» одного из ведущих туроператоров Украины.

А Антимонопольный комитет наложил штраф в 1,5 миллиона гривен на туроператора Join Up за обман туристов и нечестную конкуренцию.

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