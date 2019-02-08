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Происшествия

Семейный подряд: в Киеве мать и дочь "кинули" туристов на 2 млн гривен

17:21 8 февраля 2019   270
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Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве правоохранители разоблачили аферу в туристическом бизнесе, которую организовали так называемые «менеджеры» одного из ведущих туроператоров Украины.

Как сообщили в столичной прокуратуре, с августа 2018 года в правоохранительные органы Киева обратилось 37 граждан, которые оплатили путевки в одном из туристических агентств, однако услуги так и не получили.

Как оказалось, две женщины — мать и дочь- заранее сняли офисное помещение в киевском торговом центре «Алладин» и обустроили его под «туристическое агентство».

Клиентам предлагались путешествия в Египет, Турцию, Кипр и Объединенные Арабские Эмираты. Под предлогом бронирования поездок «турагенты» подписывали с пострадавшими договора о предоставлении туристических услуг и выдавали кассовый ордер о получении денег. На этом услуги «турагенства» заканчивались: поездки не организовывались, документы для путешествий клиентам не выдавались.

В результате таких «туристических услуг» мошенницы заработали 2 миллиона гривен.

По данным фактам открыто уголовное производство. Женщинам сообщено о подозрении в совершении мошеннических действий.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о мошеннике, который несколько раз сдал в аренду чужую квартиру. А в Днепре мошеники организовали схему хищения денег украинцев с их банковских карточек. Данные они собирали во время расчета клиентов в заведениях общественного питания, используя для этого спецтехнику.

Также сообщалось о новом виде мошенничества через платежные терминалы. Вместо настоящих денег в устройства стали вставлять черный картон с голограммными полосками, которые купюроприемники считывают, как настоящие 500 гривен. После такого пополнения карточного счета, владелец карты сразу же снимает настоящие наличные в банкомате.

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