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Богдан готов сменить должность: стало известно, кто может возглавить Офис президента
Глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что после ее реорганизации в Офис президента новым главой ведомства может статье Сергей Шефир, занимающий сейчас должность заместителя. Об этом Богдан сказал в интервью ТСН.
Богдан отметил, что возможно он «поменяется местами» с Шефиром и станет первым помощником вместо него.
«Я ему постоянно предлагаю, что мы можем поменяться. Он всегда говорил — нет, но последний раз согласился. Так что, возможно, в связи с реорганизацией это будет Офис президента, а не администрация президента. Возможно, мы поменяемся местами. Возможно, я буду первым помощником. Есть такой план. А Сергей Шефир может стать главой Офиса президента», — сказал Богдан.
Напомним, 20 июня президент Владимир Зеленский распорядился образовать Офис президента Украины путем реорганизации и сокращения численности работников Администрации президента, определил обязанности и задачи реорганизованной структуры. Офис главы государства будут входить организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и другое обеспечение осуществления президентом Украины своих полномочий. В задачи Офиса входит экспертный анализ политических, экономических, социальных, гуманитарных и других процессов, происходящих в Украине и мире. А также подготовка президенту предложений по вопросам формирования внешней и внутренней политики.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», должностной оклад главы Офиса президента Андрея Богдана в полтора раза превышает таковой у президента Украины Владимира Зеленского.
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