Украина

Стало известно, чем будет заниматься Офис Зеленского

Президент Владимир Зеленский, который распорядился образовать Офис президента Украины путем реорганизации и сокращения численности работников Администрации президента, определил обязанности и задачи реорганизованной структуры.

Президент подписал указ № 436/2019, которым утвердил положение об Офисе.

Офис главы государства будут входить организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и другое обеспечение осуществления президентом Украины своих полномочий.

В задачи Офиса входит экспертный анализ политических, экономических, социальных, гуманитарных и других процессов, происходящих в Украине и мире. А также подготовка президенту предложений по вопросам формирования внешней и внутренней политики.

Также новая президентская администрация готовит предложения относительно осуществления главой Украины внешнеполитической деятельности, руководства в сферах национальной безопасности и обороны, дает экспертную оценку принятым Верховной Радой законам.

Сотрудники Офиса отвечают за подготовку законопроектов, которые вносятся президентом в парламент, занимаются подготовкой посланий президента к народу, конституционных представлений и указов о назначениях чиновников.

Офис президент для осуществления своих обязанностей имеет право пользоваться информационными базами данных государственных органов, государственными, в том числе правительственными, системами связи и коммуникаций, сетями специальной связи и другими техническими средствами, привлекать к выполнению отдельных задач или изучению отдельных вопросов ученых и специалистов, работников центральных и местных органов исполнительной власти.

Кроме того, Зеленский официально уволил руководителей Администрации президента с занимаемых должностей и переназначил их на соответствующие должности в Офис президента. В частности руководителем Офиса назначен Андрей Богдан. Заместителями Богдана стали Юрий Костюк, Вадим Пристайко, Руслан Рябошапка, Кирилл Тимошенко.

Руководителем Аппарата Офиса президента назначен Алексей Днипров, первым заместителем руководителя Офиса президента Сергей Трофимов, заместителем — Алексей Гончарук.

В рамках реорганизации АП Зеленский лишил Руслана Стефанчука статуса советника президента, но оставил его на должности представителя президента в Верховной Раде.

Как сообщали «ФАКТЫ», ранее Зеленский презентовал проект Офиса главы государства. Офис президента переедет в Украинский дом на Европейской площади в Киеве.

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