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Настоящая разруха: в сети показали, как теперь выглядит стадион в Донецке (фото)
В сети появились свежие фотографии из оккупированного Донецка, на которых видно, во что превратил «русский мир» столицу Донбасса. Ранее «Факты» показывали запустение, царящее на Донецкой железной дороге.
В Донецке бывший учебно-тренировочный центр юридического института стадион «Монолит» за годы оккупации превратился в свалку стройматериалов. Территория заросла травой и кустарником, здания разрушены, территории футбольного поля и баскетбольной площадки практически не просматриваются из-за зарослей, трибуны с креслами разбиты. Общая картина неприглядная. Ощущения неухоженности и запустения.
И это, несмотря на то, что стадион хоть и находится рядом со взорванным Путиловским мостом, он совсем не пострадал от обстрелов. Но был разграблен мародерами и брошен на произвол судьбы, как и многие другие объекты оккупированного Донецка.
Коренные дончане помнят, как в мирные годы на футбольном поле постоянно проводились внутригородские матчи, а при самом стадионе работали спортивные секции. По одной информации, он принадлежал шахте «Бутовка», по другой — его курировал завод «Точмаш». Сейчас «Бутовка» — в эпицентре военных действий, а «Точмаш» не работает. Новым «хозяевам» города сам Донецк не нужен.
Фото сегодняшнего «Монолита» опубликовал ресурс «Донецкие новости».
Напомним, YouTube-блогер из оккупированного Донецка с ником «Дневник Толстяка» снял на видео свою прогулку по городу и показал, как выглядит бывший мегаполис сегодня.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!