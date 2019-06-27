- 16:01 В Киеве изменятся маршруты общественного транспорта: что важно знать (схемы)
- 15:51 Лондон, гуд бай: British Airways уходит из Украины
- 15:50 Несколько самолетов не смогли сесть в "Борисполе" из-за урагана
- 15:42 ЕС официально продлил на полгода экономические санкции против России
- 15:31 Россия более предсказуема: в Украине объяснили, почему Москва для Европы важнее, чем Киев
- 15:29 Байдарочницы Повх и Куклиновская завоевали для Украины шестое «золото» на Европейских играх
- 15:20 Офицер, сопровождавший президента Бразилии на саммит G20, вез с собой 39 кг кокаина
- 15:19 В Закарпатской области отсрочили призыв в армию: названа причина
- 15:17 Что-то новенькое: билеты на поезда в Украине можно будет купить за 60 суток
- 15:15 Разведение сил в Станице Луганской: в штабе ООС сделали важное заявление
- 14:58 Не паникуйте: Супрун рассказала, что делать при укусе змеи
- 14:54 Покушение на экс-мэра Конотопа: появились новые сведения
Россия более предсказуема: в Украине объяснили, почему Москва для Европы важнее, чем Киев
Европейским странам выгоднее налаживать экономическое сотрудничество с Россией, чем с Украиной. И этому есть несколько объяснений, считает военный обозреватель, главный редактор сайта «Информационное сопротивление» Юрий Карин, комментируя решение вернуть РФ в состав ПАСЕ, хотя Кремль не выполнил ни одного выдвинутого условия.
«Если смотреть на вопрос с точки зрения экономического прагматизма, то Россия действительно может предоставить европейскому бизнесу больше возможностей для развития, чем Украина. Российский потребительский рынок более чем в три раза больше украинского. Платежеспособность россиян выше, чем украинцев», — объясняет Карин в интервью «ФАКТАМ».
В качестве доказательства эксперт упоминает, что товарооборот между ЕС и Россией примерно в шесть раз выше, чем между Евросоюзом и Украиной. Более того, несмотря на санкции и продовольственное эмбарго РФ, Россия сейчас занимает четвертую строчку в списке главных поставщиков продукции в ЕС. В основном речь идет об энергоносителях. В Россию же европейские производители продают машины, авто и оборудование.
Карин отмечает, что доля России во внешней торговле стран ЕС сократилась до 6,4% с 10% в 2012 году. А это значит, что в случае снятия санкций европейский бизнес сможет быстро получить деньги из России, создавая дополнительные рабочие места и снижая социальную напряженность внутри стран ЕС.
«В Брюсселе Москва может рассматриваться как более предсказуемый партнер, чем Киев. ЕС известен фактами работы с авторитарными лидерами в странах Африки и Азии, если они обеспечивают стабильность своих режимов в среднесрочной перспективе, чтобы защитить их инвестиции. Россия тут не исключение», — подчеркнул эксперт.
Полный текст интервью с Юрием Кариным читайте в «ФАКТАХ» Путин добивается автономии Донбасса, Медведчуку в Украине отведена особая роль.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...