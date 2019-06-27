Украина

Россия более предсказуема: в Украине объяснили, почему Москва для Европы важнее, чем Киев

Европейским странам выгоднее налаживать экономическое сотрудничество с Россией, чем с Украиной. И этому есть несколько объяснений, считает военный обозреватель, главный редактор сайта «Информационное сопротивление» Юрий Карин, комментируя решение вернуть РФ в состав ПАСЕ, хотя Кремль не выполнил ни одного выдвинутого условия.

«Если смотреть на вопрос с точки зрения экономического прагматизма, то Россия действительно может предоставить европейскому бизнесу больше возможностей для развития, чем Украина. Российский потребительский рынок более чем в три раза больше украинского. Платежеспособность россиян выше, чем украинцев», — объясняет Карин в интервью «ФАКТАМ».

В качестве доказательства эксперт упоминает, что товарооборот между ЕС и Россией примерно в шесть раз выше, чем между Евросоюзом и Украиной. Более того, несмотря на санкции и продовольственное эмбарго РФ, Россия сейчас занимает четвертую строчку в списке главных поставщиков продукции в ЕС. В основном речь идет об энергоносителях. В Россию же европейские производители продают машины, авто и оборудование.

Карин отмечает, что доля России во внешней торговле стран ЕС сократилась до 6,4% с 10% в 2012 году. А это значит, что в случае снятия санкций европейский бизнес сможет быстро получить деньги из России, создавая дополнительные рабочие места и снижая социальную напряженность внутри стран ЕС.

«В Брюсселе Москва может рассматриваться как более предсказуемый партнер, чем Киев. ЕС известен фактами работы с авторитарными лидерами в странах Африки и Азии, если они обеспечивают стабильность своих режимов в среднесрочной перспективе, чтобы защитить их инвестиции. Россия тут не исключение», — подчеркнул эксперт.

Полный текст интервью с Юрием Кариным читайте в «ФАКТАХ» Путин добивается автономии Донбасса, Медведчуку в Украине отведена особая роль.

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