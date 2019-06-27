Аплодировали стоя: украинская певица триумфально выступила во Франции с песнями Эдит Пиаф

Культура и искусство

В одном из старейших концертных залов Парижа «Павильон Балтар» состоялось выступление украинской певицы, актрисы Театра имени Ивана Франко Виктории Васалатий (читайте о ней в публикации «ФАКТОВ» «Меня называют продолжением Эдит Пиаф»). Она стала главной героиней спектакля «Красивая история любви», посвященного творчеству великой французской певицы Эдит Пиаф. Вместе с нашей артисткой на сцене «Павильона» выступал композитор Шарль Дюмон — автор самых известных песен Пиаф. Среди зрителей был украинский поэт Юрий Рыбчинский с супругой Александрой. Виктория называет Юрия Евгеньевича своим ангелом-хранителем и говорит, что без него невозможен был бы ее успех.

«Зрители даже встали, когда мы с Шарлем исполняли «Нон, рьен де рьен»

— Подготовка к концерту была очень напряженной и волнительной, — рассказала Виктория Васалатий. — Изменения в программу вносились до последнего дня, буквально за пару часов до выступления. У продюсеров были большие требования в отношении того, что касалось текстов песен. Зрители должны понимать, о чем я пою. Я учила французский язык, кажется, даже во сне! В своей голове проиграла миллион вариантов этого концерта, вплоть до выхода на сцену, света в зале. Но результат получился совершенно иным, особенным.

— Что же поменялось в последний момент?

— Сначала планировалось, что я буду выступать в сопровождении большого симфонического оркестра, потом решили, что это будет небольшой коллектив, а в итоге на сцену вышли всего три музыканта: пианист Шарля Дюмона, виолончелист и аккордеонист. Шарль привык к камерности, поэтому продюсеры следовали его пожеланиям. В результате все произошло не так, как мне бы того хотелось, зато в новом варианте мы с Шарлем получили возможность заполнить собой всю сцену. Главное, что я почти не запиналась на французском языке. Конечно, были слова, которые просто забыла, но, честно говоря, думала, что их окажется гораздо больше.

— Шарль Дюмон остался доволен?

— В одном из интервью он признался, что у него словно открылось второе дыхание. На самом деле Шарль очень любим во Франции. Композитору уже 91 год, но он продолжает выступать. Дюмон работал со многими звездами. В его доме бывали Далида, Шарль Азнавур, Эдит Пиаф.

Вместе с Викторией выступал 91-летний композитор Шарль Дюмон — автор самых известных песен Эдит Пиаф. Фото предоставлено Викторией ВАСАЛАТИЙ

— Вы тоже побывали в гостях у Дюмона?

— Мне посчастливилось. Его квартира находится в центре Парижа, возле театра «Одеон», в которой он живет уже больше шестидесяти лет. Ее внутреннее убранство практически не изменилось за эти годы. Жена Дюмона специально поддерживает ее в таком виде, как это было во времена активной работы мужа. Знаете, я попала в настоящий дом-музей. Квартира, кстати, не очень большая. Шарлю предлагали переехать в другие апартаменты, но он решил принципиально остаться там, где написал свои самые известные песни. В том числе и «Нон, рьен де рьен», которую мы исполнили на концерте на бис.

— С этой песней вы пробовали свои силы и на телешоу «Голос країни»?

— Да, это было в 2011 году. Это первая песня в моей жизни, которую выучила на французском языке. Я прошла лишь до этапа «батлов», но выступление на вокальном проекте стало для меня знаковым. С того момента все в моей жизни начало двигаться в сторону Парижа.

— Французская публика вас приняла?

— Знаете, зрители даже встали, когда мы с Шарлем исполняли «Нон, рьен де рьен». Хотя французы очень щепетильны и придирчиво относятся к иностранцам, которые поют их известные песни, изучают культуру. Но мне кажется, меня приняли.

«После выступления люблю выпить шампанского и плотно поесть. Аппетит у меня бешеный»

— Что вы чувствовали перед выходом на сцену?

— Я, как самурай, в своей голове пережила самый плохой вариант завершения концерта, когда французы просто учтиво поаплодируют. И сказала себе: «Вика, ты так долго к этому стремилась, так много сделала, поэтому сейчас просто выйди на сцену и получи удовольствие». Я так и сделала.

Моя первая песня была мало знакома даже французам. Эдит пела ее на улице, когда была еще 16-летней девчонкой. Именно тогда ее заметил продюсер. Мне удалось достать текст этой песни, написанной на особенном французском языке, со специфическим уличным акцентом. Она называется «Как воробышек». Я исполняла ее в сопровождении аккордеониста.

— Кто был автором вашего концертного наряда?

— Это интересная история. Мне принципиально хотелось, чтобы наряд пошил украинский дизайнер. Но я настолько была погружена в работу, что откладывала вопрос с платьем до последнего момента. Когда кинулась, времени было очень мало, и в итоге я сама пошила себе наряд. Вернее, купила платье и переделала его под себя. Изначально оно было без рукавов, я придумала их и пришила. Весь концерт была в одном платье. Разве что на первый выход накинула на плечи пиджак.

— Концертный зал, в котором вы выступали, — историческое место в Париже.

— Оказывается, в этом помещении когда-то располагался один из первых рынков Парижа. Его построил архитектор Виктор Бальтар. Это здание смотрится как мост между прошлым и будущим — огромные витражи, купола.

— Знаю, Юрий Рыбчинский с супругой Александрой были на вашем концерте в Париже.

— Я счастлива, что это случилось. Юрий Евгеньевич давно уже стал моим ангелом-хранителем. Наша первая с ним совместная песня называется «Все буде так», она посвящается Эдит Пиаф. Все слова, которые написал Юрий Рыбчинский, оказались для меня пророческими!

Я понимала, что Юрий Евгеньевич обязательно должен присутствовать на моем концерте, по сути, именно он виновник всего того, что со мной происходит. Он был первым, кто сравнил меня с Пиаф и открыл для меня эту певицу. Рыбчинские приехали в Париж за день до концерта. Я сразу внутренне успокоилась, когда поняла, что они рядом.

Без Юрия Рыбчинского, по словам Виктории, не было бы ее успеха. Фото Виктора КОВАЛЕВСКОГО

— Накануне выступления вы придерживались специальной диеты?

— Я уехала в Париж за месяц до концерта. Подготовка к нему шла каждый день. Накануне выступления я, как обычно, старалась не говорить. Особенно за два часа до выхода на сцену. Давно взяла за правило перед выступлением не употреблять алкоголь, не есть ничего острого. За два часа до концерта я слегка перекусываю. А вот после выступления люблю выпить шампанского и плотно поесть. Аппетит у меня бешеный. В честь премьеры в фойе зала был устроен фуршет для всех служб, приглашенных гостей. Мы общались, пили, ели, я даже спела.

— Был момент во время концерта, когда вы поняли, что зрители в зале ваши?

— Признаюсь, первые две песни дались мне тяжело. Я пела в сопровождении аккордеона и видела, что зрители не совсем меня понимают. В зале стояла тишина, ко мне присматривались. Аплодисменты были жиденькими, и я не чувствовала, что нравлюсь публике. Но это меня заставило собраться. Второй песней была «Мой легионер», а после третьей («Аккордеонист») зал взорвался аплодисментами. Тогда я и поняла, что зрители меня приняли. Во Франции, как правило, не дарят артистам цветы, но наш рояль был буквально завален букетами.

Знаете, Париж меня приручил, я уже скучаю без него. Продолжаю учить французский и готовлюсь к большому туру по Франции, который стартует осенью. Хочу покорять новые высоты и в конце концов выступить в концертном зале «Олимпия».

«Дюмон дал Вике возможность спеть три песни, написанные для Эдит, которые великая француженка так и не успела исполнить»

— К событию, которое произошло в жизни Виктории Васалатий, мы шли много лет, — признался Юрий Рыбчинский. — Когда только начали работать с Викой, я написал песню «Все буде так», где есть слова о том, что уличная певица рано или поздно будет петь в «Олимпии». Они оказались пророческими. Потом были наш совместный с Викой мюзикл «Эдит Пиаф. Жизнь в кредит» и поездка в Париж, где Виктория впервые увидела места, где творила и жила Эдит. Но, конечно, тогда, пятнадцать лет назад, мы могли только мечтать о том, что в Париже состоится концерт Виктории Васалатий в зале на 2 тысячи 500 мест!

— Был полный аншлаг?

— Трижды зал вставал, в восторге аплодируя украинской артистке! Это было очень волнительно, потому что впервые французы видели целый концерт не французской певицы, которая исполняла хиты Пиаф. При этом мы понимали, что французы очень патриотично относятся к Эдит и любая фальш, недостатки мгновенно будут замечены. Я знал, что зрители могут и покинуть зал, если им что-то не понравится. Французы — большие ценители качественной музыки.

— Кто был среди зрителей?

— Было видно, что пришли люди из артистического мира. Вначале они, так сказать, вежливо присматривались к Вике. Все шло по нарастающей. И когда публика поняла, что имеет дело с талантливой исполнительницей, уже поддерживала ее как свою.

Конечно, важно, что в концерте участвовал Шарль Дюмон, написавший основные песни Пиаф. В свои годы он прекрасно выглядит, очень артистичен. Но главное — Шарль дал Вике возможность спеть три песни, написанные для Эдит, которые великая француженка так и не успела исполнить. Все эти годы Дюмон никому не решался их отдать. Будто ждал, что появится Виктория Васалатий. Это был драгоценный подарок. В финале зал стоял и аплодировал, а я испытывал неимоверную гордость.

— Вы довели свое «детище» до успеха.

— Очень волновался за Вику. Потому что именно я в свое время спровоцировал ее петь песни Пиаф. Даже, признаюсь, не предполагая такого финала. Но слава Богу, что мечта таки достигла своей цели. Помню, когда впервые увидел Вику, сразу подумал, что тембром голоса она напоминает Пиаф. Сейчас вокал Виктории развился еще сильнее. Кстати, этот концерт дал возможность ей и мне написать продолжение нашего мюзикла «Эдит Пиаф. Жизнь в кредит». Я сочинил пьесу «Эдит и Марсель», которая ждет своей постановки в Национальном театре имени Ивана Франко.

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