Украина

Перед Днем Конституции на оккупированном Донбассе появился украинский флаг и патриотические листовки (фото)

В оккупированном Дебальцево в ночь на 27 июня появилось изображение большого флага Украины на мосту. А в столице Донбасса патриоты разбросали листовки- поздравления с праздником Конституции Украины. Напомним, две недели назад на передовой украинские военные с риском для жизни установили флаг Украины в прямой видимости боевиков.

О том, как хотели поздравить жителей Донбасса с Днем Конституции, сообщил в Twitter активист, бывший боец добровольческого батальона, переселенец из Донецка Виталий Овчаренко.

«Сегодня ночью в Донецке неизвестные патриоты расклеили 1000 открыток-поздравлений с Днем Конституции Украины. Листовки преимущественно расклеивались в центре города по улицам Артема, Левицкого, Постышева. Донбасс-это Украина!», — написал он.





«Оккупированное Дебальцево. Флаг Украины нарисован сегодня ночью неизвестными патриотами. Неизвестные патриоты продолжают отмечать: „Донбасс — это Украина!“. Мне во время войны повезло там остаться живым …», — написал Овчаренко. ‏

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