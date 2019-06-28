Украина

В российской прессе президента США Дональда Трампа, который на саммите «большой двадцатке» в Япопни встретился с российским лидером Владимиром Путиным, назвали «Дональдом Петровым».

Фотофакт в социальные сети выложил военный эксперт, координатор группы «Информационное сопротивление» Юрий Карин, сопроводив кратким комментарием: «Даже легкое похлопывание по плечу чревато репутационными потерями. Яркий пример ниже. А дальше понеслось — спалили оперативный псевдоним агента. Вот тебе Донни, и славянский шкаф…»

Материал о саммите в Осаке «Трамп ухитрился одной рукой одновременно поздороваться с Абэ и Моди (фото, видео)» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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