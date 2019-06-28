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Не «душить» маслом или лаком для ногтей: Супрун объяснила украинцам, что делать в случае укуса клеща

В период пикников и вылазок на природу нужно быть особенно аккуратным, чтобы не получить укус клеща. О том, как от них защититься, на своей странице в Facebook написала и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

По ее словам, лучший способ защититься от клещей — надевать на отдых в лесу или парке максимально закрытую одежду. Руки и ноги должны быть закрыты тканью.

Желательно выбирать светлые вещи — на их фоне легче заметить клеща. Обязательно закрывать также голову.

Следует пользоваться средствами защиты от клещей — в виде аэрозоля или мази. Если человек отдыхает в лесу, лучше расчистить поляну от сухих листьев и веток — там могут быть клещи и змеи.

При возвращении домой лучше осмотреть себя, близких, детей и домашних животных. Особенно участки, покрытые волосами. Одежду, в которой отдыхали на природе, нужно сразу постирать. А вещи, которые брали с собой, осмотреть — в том числе палатки, коврики, карематы.

Супрун подчеркнула, что укус клеща не всегда можно заметить, ведь животное выделяет анестезирующую жидкость в момент укуса. За несколько часов на месте укуса возникает покраснение, зуд, а сам клещ становится больше. Но кусать людей могут и совсем маленькие клещи — они почти прозрачны и малозаметны. Чаще всего клещей обнаруживают в районе подмышек, паха, задней части колен, внутри пупка, вокруг ушей и талии.

Если укусил клещ, то нужно обратиться в ближайший травмпункт. Там клеща удалят, обработают место укуса и предоставят рекомендации по дальнейшему наблюдению.

Если нет такой возможности, надо попробовать вытащить клеща самостоятельно. Для этого нужно медленно тянуть его, раскачивая пальцами, обернутыми марлевой салфеткой, пинцетом или петлей из нити, которую следует закрепить ближе к коже. После того, как клеща удален, смазать это место антисептическим раствором.

Если часть клеща осталась внутри, его необходимо удалить иглой, обработанной антисептиком.

Неправильное удаление клеща подвергает опасности пострадавшего. Если раздавить инфицированного клеща — боррелии могут попасть к ране.

Не стоит использовать «народные методы»: покрывать клеща лаком для ногтей или пытаться «задушить» его маслом.

Нести клеща на исследование в лаборатории не нужно, как и срочно сдавать анализы. Но в любом случае, если укусил клещ — надо обязательно обратиться к врачу. И уже вместе с ним определять дальнейший план действий. При необходимости врач назначит профилактический курс антибиотиков.

Также Супрун отметила, что не все клещи являются носителями болезней. Но некоторые могут переносить клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), клещевой вирусный энцефалит и марсельскую лихорадку. И это важно выявить вовремя. Ведь болезнь Лайма хорошо поддается лечению на ранних стадиях. Кроме того, чем меньше клещ был на теле, — тем меньше риск заразиться.

Обычно процесс заражения длится от 24 до 36−48 часов, но инкубационный период болезни может быть и значительно длиннее. Симптомы болезни Лайма не всегда проявляются сразу, поэтому стоит определенное время после удаления следить за самочувствием. Симптомами могут быть зуд, температура, усталость, боль в теле.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Супрун рассказала, что делать при укусе змеи.

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