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Даже сок может быть опасен: Супрун рассказала о вреде сладких напитков
Глава министерства охраны здоровья Ульяна Супрун, которая недавно писала о вреде алкоголя для беременных, призвала украинцев выбирать полноценную пищу и напитки и сознательно относиться ко всему, что потребляем.
Супрун напомнила, что нужно отказаться от добавленных сахаров, прежде всего — в сладких напитках.
ВОЗ советует взрослым людям потреблять примерно 25 граммов добавленных сахаров в день, и не превышать 50 граммов, то есть от 5 до 10 чайных ложек. Это относится к людям, которым обычно не хватает физических нагрузок и достаточно калорий.
«Для такого человека важно: чем меньше сахаров, тем лучше», — пишет медик.
Добавленные сахара способствуют развитию кариеса, устойчивости к инсулину и развитию диабета 2 типа, ожирению и сердечно-сосудистым болезням. Через напитки очень легко создать избыток калорий и сахаров в рационе.
Супрун привела примеры количества сахара в разных напитках:
Сладкие газированные напитки — 10% сахара. К примеру, маленькая бутылка колы — это 35 граммов сахара.
Холодний чай в бутылке — 500 миллилитров «свежести», которые содержат дневную норму сахара — от 20 до 55 граммов. Холодные напитки, к тому же, не решают вопросы терморегуляции в жару. Целесообразнее пить горячий чай и потеть.
Сладкие йогурты — около 15% сахара. Маленькая бутылочка как полезного йогурта «со злаками, ягодами, чиа и киноа» содержит более 30 граммов сахара, а пол-литровый тетрапак превышает максимальную суточную норму.
Соки — 10 граммов сахара в 100 миллилитрах. Даже если вы видите «без сахара», он там все равно есть, потому что он в фруктах.
Энергетики — от 3 до 60 граммов сахара в банке. Это может быть подпиткой для человека в экстремальных условиях, когда нет отдыха и возможности поесть. Остальным людям стоит осознавать, что эти сахара достанутся не мозгу и не мышцам, а подкожному жиру и печени.
Кофе и чай. Привычка добавлять сахар, умноженная на несколько приемов чая и кофе, лишает человека чувствовать вкус самого напитка.
Медик также советует вести себя осторожно с заменителями сахара.
Супрун дает советы, как сделать свою жизнь здоровой и обойтись без сахара:
▪ Постепенно приучайте себя к несладкому вкусу. Сначала вода вам никакая, кофе — горький, йогурт — кислый. Поэтому начните просто с уменьшения дозы.
▪ Разбавляйте сладкий йогурт обычным йогуртом без добавок. Или добавляйте в несладкий йогурт ванильный сахар и ягоды сами.
▪ Выбирайте в заведениях питания, или готовьте сами, несладкие лимонады. Лимон, имбирь, мята, лаванда — эти компоненты создадут насыщенный свежий вкус, который не стоит улучшать сахаром. Компот из ягод и фруктов, если его не подслащивать, имеет и богатый вкус и пользу.
▪ Вместо соков выбирайте себе и детям фрукты. Это тройная польза: клетчатка уменьшает гликемический индекс, она полезна для микрофлоры кишечника, а есть твердые фрукты или овощи нужно для полноценного развития челюстей детей.
▪ Чем меньше вы покупаете напитков, тем меньше пластика или жестяных бутылок загрязняет окружающую среду.
▪ Лучший напиток — это вода. Берите воду с собой и давайте воду детям. Так будет меньше соблазна купить бутылку яркого раствора сахарозы где-то на улице.
Напомним, ранее Супрун рассказала, как бороться с неприятным запахом тела в жару и развенчала миф о депрессии.
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