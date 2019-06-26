Здоровье и медицина

Даже сок может быть опасен: Супрун рассказала о вреде сладких напитков

Глава министерства охраны здоровья Ульяна Супрун, которая недавно писала о вреде алкоголя для беременных, призвала украинцев выбирать полноценную пищу и напитки и сознательно относиться ко всему, что потребляем.

Супрун напомнила, что нужно отказаться от добавленных сахаров, прежде всего — в сладких напитках.

ВОЗ советует взрослым людям потреблять примерно 25 граммов добавленных сахаров в день, и не превышать 50 граммов, то есть от 5 до 10 чайных ложек. Это относится к людям, которым обычно не хватает физических нагрузок и достаточно калорий.

«Для такого человека важно: чем меньше сахаров, тем лучше», — пишет медик.

Добавленные сахара способствуют развитию кариеса, устойчивости к инсулину и развитию диабета 2 типа, ожирению и сердечно-сосудистым болезням. Через напитки очень легко создать избыток калорий и сахаров в рационе.

Супрун привела примеры количества сахара в разных напитках:

Сладкие газированные напитки — 10% сахара. К примеру, маленькая бутылка колы — это 35 граммов сахара.

Холодний чай в бутылке — 500 миллилитров «свежести», которые содержат дневную норму сахара — от 20 до 55 граммов. Холодные напитки, к тому же, не решают вопросы терморегуляции в жару. Целесообразнее пить горячий чай и потеть.

Сладкие йогурты — около 15% сахара. Маленькая бутылочка как полезного йогурта «со злаками, ягодами, чиа и киноа» содержит более 30 граммов сахара, а пол-литровый тетрапак превышает максимальную суточную норму.

Соки — 10 граммов сахара в 100 миллилитрах. Даже если вы видите «без сахара», он там все равно есть, потому что он в фруктах.

Энергетики — от 3 до 60 граммов сахара в банке. Это может быть подпиткой для человека в экстремальных условиях, когда нет отдыха и возможности поесть. Остальным людям стоит осознавать, что эти сахара достанутся не мозгу и не мышцам, а подкожному жиру и печени.

Кофе и чай. Привычка добавлять сахар, умноженная на несколько приемов чая и кофе, лишает человека чувствовать вкус самого напитка.

Медик также советует вести себя осторожно с заменителями сахара.

Супрун дает советы, как сделать свою жизнь здоровой и обойтись без сахара:

▪ Постепенно приучайте себя к несладкому вкусу. Сначала вода вам никакая, кофе — горький, йогурт — кислый. Поэтому начните просто с уменьшения дозы.

▪ Разбавляйте сладкий йогурт обычным йогуртом без добавок. Или добавляйте в несладкий йогурт ванильный сахар и ягоды сами.

▪ Выбирайте в заведениях питания, или готовьте сами, несладкие лимонады. Лимон, имбирь, мята, лаванда — эти компоненты создадут насыщенный свежий вкус, который не стоит улучшать сахаром. Компот из ягод и фруктов, если его не подслащивать, имеет и богатый вкус и пользу.

▪ Вместо соков выбирайте себе и детям фрукты. Это тройная польза: клетчатка уменьшает гликемический индекс, она полезна для микрофлоры кишечника, а есть твердые фрукты или овощи нужно для полноценного развития челюстей детей.

▪ Чем меньше вы покупаете напитков, тем меньше пластика или жестяных бутылок загрязняет окружающую среду.

▪ Лучший напиток — это вода. Берите воду с собой и давайте воду детям. Так будет меньше соблазна купить бутылку яркого раствора сахарозы где-то на улице.

Напомним, ранее Супрун рассказала, как бороться с неприятным запахом тела в жару и развенчала миф о депрессии.

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