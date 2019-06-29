Названы ТОП-7 врагов «вора в законе» Лоту Гули

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Надир Салифов, он же «Лоту Гули» — один из самых влиятельных «воров в законе» на постсоветском пространстве. За время ведения деятельности у влиятельного бандита появлялось немало конкурентов, и были совершены покушения на жизнь. Всего можно выделить несколько самых известных врагов «Лоту Гули», сообщает российское издание.

Эмин Ахмедов

В 2013 году Надир Салифов наложил запрет на коронацию его земляков. На фоне этого у него возник конфликт с Эмином Ахмедовым, которому спустя 2 дня после введения запрета присвоили титул «вора в законе». Узнав об этом, «Лоту Гули» стал настаивать на его развенчании и связывал это с тем, что добро на коронацию он не давал. Ахмедову удалось сохранить свой статус, но обиду на противника он затаил. Вскоре он собрал вокруг себя преступный клан, вместе с которым планировал лишить короны самого влиятельного «вора» в Азербайджане. Но, эта задача ему оказалась не под силу.

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Заур Алиев

Заур Алиев, известный криминальный авторитет по прозвищу «Зайка», когда-то был лидером преступной группировки, с которой держал контроль над московскими рынками. «Лоту Гули» сверг его, заняв его место. Тот за это посмел высказаться негативно об обидчике, что азербайджанский «вор в законе» запомнил, но сразу мстить за это не стал. Он дождался того момента, когда банду Алиева задержат правоохранительные органы. В 2014 году «Зайку» приговорили к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. «Лоту Гули» воспользовался ситуацией и поднял связи для того, чтобы его обидчик оказался в нужной камере. Тогда он организовал его жестокое избиение, подопечные Салифова заставили переписать весь его бизнес на своего шефа. Сам же «вор в законе» наблюдал за происходящим по скайпу из своей камеры.

Камал Гулуев

Еще одним обидчиком азербайджанского «вора в законе» стал бизнесмен из Тольятти Камал Гулуев. Во время отбывания наказания в 2015 году, он сумел организовать его похищение и потребовать с родственников за него выкуп, размер которого составлял 10 миллионов евро. С ним он когда-то пересекался и не смог поделить коммерческие точки в Самарской области, за что решил отомстить в стиле 90-х годов. Похитители не придерживались никаких моральных принципов. Они скрутили жертву в то время, когда он приехал в спортивный комплекс для того, чтобы забрать с тренировки своего сына. Родственники похищенного бизнесмена не успели собрать деньги, как тот оказался дома. Как выяснилось позже, он сумел договориться с одним из преступников об освобождении, пообещав ему заплатить крупную сумму денег.

Хикмет Салаев

В 2017 году подопечные «Лоту Гули» совершили похищение московского бизнесмена Хикмета Салаева. За это они требовали с его родственников 1,2 миллионов рублей и предоставили короткие сроки на выплату этой суммы, угрожая в незамедлительной расправе над жертвой. Поводом для похищения стало то, что Салаев занял крупную сумму у своего партнера по торговому бизнесу и не поспешил ему ее отдавать. Обманутый предприниматель обратился за помощью к «Лоту Гули», а тот послал братков для того, чтобы те заставили его выплатить компенсацию в размере 30 миллионов рублей, Салаев отказался. После чего его скрутили, отвезли на местное кладбище, опустили в вырытую яму и закапали по самую голову. Последним шансом на его спасение оказался звонок брату. Хикмет попросил родственника собрать все наличные деньги и три автомобиля, привести их бандитам, после того, как тот выполнил просьбу, московского коммерсанта отпустили, но он тут же оказался в больнице с многочисленными травмами и переломами.

Ровшан Джаниев

Ровшан Джаниев — еще один авторитетный «законник» Азербайджана, вместе с которым «Лоту Гули» претендовал на звание главаря мафиозного клана страны. После того, как Салифов одержал победу в этой битве, конфликты между ними не закончились. Они не могли поделить коммерческие продуктовые точки на территории России, также Салифов был противником распространения наркотических средств на своей родине, чем успешно занимался его противник на протяжении нескольких лет. Джаниев собрал сходку, в ходе которой ему удалось раскороновать главного «вора в законе». Но, уже спустя несколько дней «Дед Хасан» это решение отменил и вернул корону «Лоту Гули». Битва между ворами продолжалась более 10 лет. В 2016 году Ровшан Джаниев был убит, а вся его овощная база в России перешла во владения Салифова.

Али Гейдаров

Али Гейдаров, он же «Альберт Рыжий» в 2017 году совершил поступок, не достойный «вора в законе». Он испугался оппонента и сбежал со встречи с ним в Турции, кроме того, он утаивался в полицейской машине, пытаясь остаться незамеченным. Об этом поступке узнал «Лоту Гули» и лишил воровского титула не только его, но и всех тех людей, который оказались против его раскоронации.

«Шакро Молодой»

Еще одним давним противником «Лоту Гули» является «Шакро Молодой». Он стал инициатором нескольких крестников Салифова, кроме того, бытует мнение, что азербайджанский «вор в законе» стал претендовать на его трон. Сам «Лоту Гули» этот факт отвергает, так он утверждает, что вообще против наличия главарей в мафиозном клане, считает, что воровскому миру король не нужен.

Издание напоминает, что в настоящее время Надиру Салифову 42 года и он продолжает являться главным «вором в законе» Азербайджана. Отличительной чертой его характера является агрессивность и неспособность прощать человеку любой проступок и невежественное обращение в его стороны, именно поэтому, число его врагов постоянно увеличивается.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «вор в законе» Гули может стать новым «смотрящим» по Свердловской области Российской Федерации, сменив скончавшегося Вагифа.

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