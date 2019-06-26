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Боевики обстреляли Авдеевку: опубликованы фото последствий
В среду, 26 июня, около 5 часов утра вооруженные формирования пророссийских оккупантов обстреляли прифронтовую Авдеевку (Донецкая область), применив минометы калибра 120 мм. Об этом в Facebook на странице штаба ООС сообщила украинская сторона СЦКК и опубликовала фото последствий. Напомним, несколько дней назад была обстреляна Марьинка.
Как сообщили в СЦКК, огонь велся с направления поселка Минеральное (Ясиноватского района), пострадала старая часть Авдеевки.
Известно, что в результате вражеского обстрела, на улице Лесная повреждено два жилых дома, в частности, крыша, окна, стены.
Сейчас на месте обстрела работает наблюдательная группа «Авдеевка» СЦКК.
Ранее боевики обстреляли мечеть в Донецке. Сначала террористы пытались свалить вину на украинских военных, но разоблачили сами себя, когда опубликовали фото с места «обстрела».
Как сообщали «ФАКТЫ», семье из Марьинки, которая в результате обстрела оккупантов лишилась жилья, купят дом подальше от войны. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Марьинского района Александр Мороз. Поиском и приобретением дома займется Гуманитарная миссия «Пролиска».
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