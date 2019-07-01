Пообещали – работайте: узник Кремля Гриб обратился к Зеленскому и Раде

Украина

Украинец Павел Гриб, которого в России приговорили к шести годам колонии общего режима, в день своего рождения обратился к президенту Владимиру Зеленскому, народным депутатам, правительству с призывом сделать все возможное для освобождение украинцев из российских тюрем. Обращение сына разместил в Facebook его отец Игорь Гриб.

В своем обращении Гриб-младший пишет, что со времени первого и пока единственного обмена заключенными со страной-агрессором, когда были освобождены из плена три человека, прошло уже немало времени.

По его словам, сейчас в российских тюрьмах содержится более 100 украинцев.

«Нас заставляют страдать, издеваются над нашим достоинством и нашим характером, провоцируют, всячески давят на нас, чтобы мы сдались, изменили и разочаровались в том за что боремся, во что верим», — пишет он.

Гриб обращает внимание на то, что сотни украинских узников в российских тюрьмах не должно стать обыденной нормой жизни.

«Это не должно быть обычным событием — в тюрьму еще одного человека. Мы не должны этого допустить», — уверен Гриб.

Он напоминает, что долг любой власти — «освободить пленных и политзаключенных, не допустить новых, закрыв после этого государственную границу с Московией и Белоруссией и разорвав дипломатические отношения со всеми враждебными странами».

«Любая власть нас должна слышать. Любая другая политика в этом направлении, является государственной изменой. Мы также уверены, что украинские патриоты никакой измены не допустят. Все пленные и политзаключенные на это надеются и верят в победу. Мы ждем официальной реакции и главное действий власти. Время пошло. Пообещали — работайте», — подытоживает узник.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о крымчанине Владимире Балухе, который 25 июня объявил голодовку в российской колонии, уже несколько дней не спит и не пьет даже воду. По словам Балуха, в тюрьме, где его удерживают, могут готовить «серьезные провокации» и создать условия, в которых его жизни и здоровью будет угрожать опасность.

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