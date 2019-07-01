Катерина Кухар сменила профессию

Шоу-бизнес

Известная балерина, солистка Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, которая с мужем Александром Стояновым были вынуждены перенести свадьбу из-за плотного графика, сменила профессию. Прима впервые попробовала себя в полном метре. Она сыграла одну из ролей в полнометражном фильме «Віддана», о костюмах которого уже ходят легенды. Специально для Екатерины также был разработан оригинальный костюм — роскошное красное платье с вышивкой дракона.

«Картина „Віддана“ по роману Софии Андрухович — это первый для меня опыт полного метра. Съемки проходили в театре имени Ольги Кобылянской в Черновцах. Потрясающий фильм. Мой образ создавала Леся Патока, авторы настолько уделяли внимание красоте костюмов, каждой мелочи, всем нюансам. Я была в восторге», — призналась Катерина Кухар в эфире канала «Украина».

По словам балерины, на съемках ей пришлось не только танцевать, но и исполнить экстремальный трюк.

«Чтобы сняться в этом фильме, мне пришлось поработать с каскадерами. Я там немного танцевала, исполняла трюки. Настоящий экстрим и адреналин», — поделилась артистка в «Ранку з Україною».

Напомним, события фильма разворачиваются на грани эпох в провинциальном украинском городке Австро-Венгерской империи конца XIX — начала ХХ века. В центре сюжета — история взаимоотношений двух девушек, Адели и ее служанки Стефы, которые вместе выросли и были неразлучны. Режиссером стала Кристина Сиволап, для которой «Віддана» — полнометражный дебют, а главные роли исполняют актрисы Алеся Романова и Марианна Янушевич. Главную мужскую роль Петра Сколика сыграл Роман Луцкий, известный украинцам по фильмам «Сторожова застава», «Секс і нічого особистого» и сериалу «Століття Якова». В фильме также задействованы звезды шоу-бизнеса.

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