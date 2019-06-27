Лилия Ребрик стала стервой (фото, видео)

Шоу-бизнес

Известная актриса и телеведущая программы «Ранок з Україною» Лилия Ребрик, которая показала модные и комфортные летние образы, стала стервой. Она играет одну из центральных ролей в детективе канала «Украина» и латвийской медиакомпании Helio Media — сериале «Маркус».

«Я играю отрицательную героиню, что для меня очень интересно, потому что в таких персонажах всегда есть развитие и можно делать то, что в обычной жизни ты себе позволить не можешь. Хотя моя Марина — абсолютная загадка, мы с режиссером постараемся её раскрыть. Для этого придумали сцену, где я буду погружаться под воду. Именно там находится зона комфорта моей героини, под водой ей хорошо и спокойно, никто не трогает и ей никому ничего не нужно доказывать», — поделилась Лилия Ребрик.

В новой роли всегда позитивной Лилии приходится открывать весь спектр отрицательных качеств. Актриса рассказала, что главной изюминкой её персонажа есть то, что Марина умеет крутить не только настоящими мужем, но и бывшим. А их сыграют актеры Михаил Кукуюк и Кирилл Рубцов.

«Первая же сцена в первый съемочный день с Кириллом Рубцовым была сразу конфликтная, сложная, а не проходящая, в которой можно притереться и присмотреться. А так, сразу — конфликт. Боевое крещение. Михаил Кукуюк выглядит дерзким, а на самом деле очень внимательный и стеснительный по отношению к партнеру. А мне очень нравятся такие люди, у которых есть несоответствия внешности и нутра», — рассказала Лилия.

В фильме она примерит несколько ярких образов, в том числе и в купальниках. Белый пляжный костюм выгодно подчеркнул пышную грудь актрисы.

Особое наслаждение в жаркий рабочий день доставила сцена в бассейне. Лилии прямо в одежде пришлось нырнуть в прохладную воду.

В сериале «Маркус» зрители увидят историю учительницы Полины Клочко, у которой 5 лет назад из детского сада украли сына Марка. Когда случайно Полина узнает, что её мальчик жив, но имеет абсолютно другое имя и живет в другой стране — начинает искать с ним связь. На помощь ей приходят не случайные люди, среди которых майор СБУ в отставке Денис Денисов.

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