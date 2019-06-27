- 17:31 Киевское «Динамо» пополнил футболист сборной Украины
- 17:20 Лилия Ребрик стала стервой
- 17:18 Зеленский потребовал от Климкина объяснений из-за пленных моряков
- 17:09 Освобождением украинских пленных Путин подталкивает Зеленского в "нежные объятия" Медведчука, — Тука
- 16:56 «Звездные войны» продолжаются: ЦИК зарегистрировала кандидатом в народные депутаты Дарта Вейдера
- 16:53 Зеленский резко высказался в адрес Медведчука
- 16:48 Непогода в Киеве: в сети показали впечатляющее видео последствий
- 16:45 В полиции отреагировали на сообщение соцсетей о "банде педофилов", орудующей в Украине
- 16:34 Таким стоит посвящать голы: самые красивые девушки и жены украинских футболистов
- 16:25 Узник Кремля Балух объявил новый голодный протест
- 16:22 По Версальскому договору Германия должна была выплатить контрибуцию, равную 100 тысячам тонн золота
- 16:20 Иво Бобул идет в депутаты: сеть взорвалась шутками и фотожабами
Лилия Ребрик стала стервой (фото, видео)
Известная актриса и телеведущая программы «Ранок з Україною» Лилия Ребрик, которая показала модные и комфортные летние образы, стала стервой. Она играет одну из центральных ролей в детективе канала «Украина» и латвийской медиакомпании Helio Media — сериале «Маркус».
«Я играю отрицательную героиню, что для меня очень интересно, потому что в таких персонажах всегда есть развитие и можно делать то, что в обычной жизни ты себе позволить не можешь. Хотя моя Марина — абсолютная загадка, мы с режиссером постараемся её раскрыть. Для этого придумали сцену, где я буду погружаться под воду. Именно там находится зона комфорта моей героини, под водой ей хорошо и спокойно, никто не трогает и ей никому ничего не нужно доказывать», — поделилась Лилия Ребрик.
В новой роли всегда позитивной Лилии приходится открывать весь спектр отрицательных качеств. Актриса рассказала, что главной изюминкой её персонажа есть то, что Марина умеет крутить не только настоящими мужем, но и бывшим. А их сыграют актеры Михаил Кукуюк и Кирилл Рубцов.
«Первая же сцена в первый съемочный день с Кириллом Рубцовым была сразу конфликтная, сложная, а не проходящая, в которой можно притереться и присмотреться. А так, сразу — конфликт. Боевое крещение. Михаил Кукуюк выглядит дерзким, а на самом деле очень внимательный и стеснительный по отношению к партнеру. А мне очень нравятся такие люди, у которых есть несоответствия внешности и нутра», — рассказала Лилия.
В фильме она примерит несколько ярких образов, в том числе и в купальниках. Белый пляжный костюм выгодно подчеркнул пышную грудь актрисы.
Особое наслаждение в жаркий рабочий день доставила сцена в бассейне. Лилии прямо в одежде пришлось нырнуть в прохладную воду.
В сериале «Маркус» зрители увидят историю учительницы Полины Клочко, у которой 5 лет назад из детского сада украли сына Марка. Когда случайно Полина узнает, что её мальчик жив, но имеет абсолютно другое имя и живет в другой стране — начинает искать с ним связь. На помощь ей приходят не случайные люди, среди которых майор СБУ в отставке Денис Денисов.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что на Одесском кинофестивале представят фильм об аннексии Крыма.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..