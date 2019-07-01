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«Призываю Европу и США отреагировать»: Зеленский откликнулся на расстрел авто с медиками под Водяным
Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран Запада отреагировать на обстрел боевиками санитарного автомобиля в Донецкой области. Об этом он написал в сообщении в Facebook.
«Призываю наших партнеров в Европе и США должным образом отреагировать на действия, которые отнюдь не приближают нас к миру», — написал он.
Зеленский назвал произошедшее подлой попыткой сорвать переговоры по прекращению огня.
«Узнал печальную новость из Донбасса. Двое погибших, один ранен. Обстрел санитарного автомобиля в Водяном — нарушение норм международного гуманитарного права, позорная и подлая попытка сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня в Донбассе», — написал президент.
Как писали «ФАКТЫ», 1 июля, около 10:50 в районе Водяного Донецкой области боевики обстреляли медицинский автомобиль ВСУ. В результате обстрела погибли матрос Майборода Сергей Григорьевич и сержант Шевченко Ирина Викторовна.
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