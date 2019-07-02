Идеолог партии Зеленского открестился от языковой инициативы Богдана (видео)

Украина

Представитель президента Украины в Верховной Раде, второй номер избирательного списка партии «Слуга народа» Руслан Стефанчук заявил, что партия не поддерживает предоставление русскому языку официального статуса на Донбассе. Об этом Стефанчук заявил в эфире ток-шоу «Свобода слова».

«Это следует трактовать как личную позицию Андрея Богдана, поскольку она не совсем коррелирует с тем, что заявлено в программе нашей партии», — сказал Стефанчук.

Он подчеркнул, что, согласно ст. 10 Конституции, единственным государственным языком является украинский, и «Слуга народа» придерживается этой позиции.

Ранее в интервью глава Администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что на оккупированных территориях Донбассе русский язык мог бы стать региональным, при условии, что государственный язык — украинский, а территории — в составе Украины. Отвечая на вопрос по поводу скандального предложения провести референдум относительно переговоров со страной-агрессором — Россией, глава АП заявил, что «там было не так»:

Напомним, что представитель команды «Европейской Солидарности», политолог Сергей Таран на пресс-конференции в Открытом офисе партии заявил о том, что ЕС требует от президента Зеленского дать оценку заявлениям своего ближайшего окружения о вероятной федерализации Украины. В частности, предложения его окружения ввести в Украине двухпалатный парламент, предоставить Донбассу особый статус, а русскому языку — статус регионального в отдельных областях дословно повторяют российский сценарий «мирного урегулирования» вооруженного конфликта на Донбассе. Выполнение хотя бы одного из этих требований приведет к тотальной дестабилизации государства.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 16 мая в парламентском издании «Голос Украины» был обнародован закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Важно отметить, что в законе речь идет не о принудительной украинизации, а о том, что именно украинский язык является государственным. Закон не распространяется на язык проведения религиозных обрядов и бытовое общение.

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