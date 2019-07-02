26.00 / 26.24 29.38 / 29.79
Киев: +22
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Коронованный Дедом Хасаном «вор в законе» Джеко Тбилисский объявлен в международный розыск

4:41 2 июля 2019 28
Джеко Тбилисский
Инф. «ФАКТОВ»

Российский «вор в законе» Джемал Мамоян, известный как Джеко Тбилисский, заочно арестован и объявлен в международный розыск по решению Магаданского городского суда. Об этом пишет «Прайм Крайм».

Сообщается, что суд вынес решение в минувшую пятницу, 28 июня.

41-летний Джемал Мамоян обвиняется в организации преступного сообщества. В основу этого обвинения лег материал, который был собран совместно с оперативниками Главного управления уголовного розыска и отдела по борьбе с организованной преступностью УУР МВД России по Магаданской области. Отметим, что в рамках этого уголовного дела было арестовано более 10 сообщников Мамояна.

Кроме того, криминальный авторитет подозревается в вымогательствах, в том числе у заключенных исправительных учреждений Дальнего Востока. На данный момент он объявлен в международный розыск.

По информации издания, в последнее время Джако находился в Армении, периодически наведывался в Китай.

Напомним, что Джемал Мамоян был коронован в ноябре 2008 года российскими ворами в законе из клана Деда Хасана.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в РФ криминальные авторитеты дерзко ответили на закон Путина о «ворах в законе».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины