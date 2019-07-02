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Коронованный Дедом Хасаном «вор в законе» Джеко Тбилисский объявлен в международный розыск
Российский «вор в законе» Джемал Мамоян, известный как Джеко Тбилисский, заочно арестован и объявлен в международный розыск по решению Магаданского городского суда. Об этом пишет «Прайм Крайм».
Сообщается, что суд вынес решение в минувшую пятницу, 28 июня.
41-летний Джемал Мамоян обвиняется в организации преступного сообщества. В основу этого обвинения лег материал, который был собран совместно с оперативниками Главного управления уголовного розыска и отдела по борьбе с организованной преступностью УУР МВД России по Магаданской области. Отметим, что в рамках этого уголовного дела было арестовано более 10 сообщников Мамояна.
Кроме того, криминальный авторитет подозревается в вымогательствах, в том числе у заключенных исправительных учреждений Дальнего Востока. На данный момент он объявлен в международный розыск.
По информации издания, в последнее время Джако находился в Армении, периодически наведывался в Китай.
Напомним, что Джемал Мамоян был коронован в ноябре 2008 года российскими ворами в законе из клана Деда Хасана.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в РФ криминальные авторитеты дерзко ответили на закон Путина о «ворах в законе».
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