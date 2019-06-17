- 06:56 Признание Дзидзьо и тайна Джамалы: подробности самого драматического эфира шоу «Голос. Діти-5»
- 06:53 Яйцеклетка для мамы: донором Аллы Пугачевой оказалась ее собственная дочь, — СМИ
- 06:25 В Африке обнаружили древнейшее человекоподобное существо
- 05:55 На Украину надвигается ненастье: синоптики предупредили о грозах и дождях
- 05:50 Террористы «ДНР» назвали имена «убийц» Захарченко
- 05:28 Странно себя ведет: Лобода рассказала о конфликте с Лазаревым
- 05:10 Концерт группы KISS в Киеве: появились впечатляющие фото с воздуха
- 04:25 В Венесуэле автобус рухнул в овраг: погибли 16 человек
- 03:46 Обедала в ресторанах за счет государства: жену премьер-министра Израиля признали виновной в коррупции
- 03:30 «Надежды не оправдались»: Штайнмайер призвал к свертыванию отношений Запада с РФ
- 02:16 Dragon-19: рядом с Украиной начались самые масштабные в году учения НАТО
- 01:54 Жена Зеленского посетила «Артек» вместе с героями сериала «Школа»
Яйцеклетка для мамы: донором Аллы Пугачевой оказалась ее собственная дочь, — СМИ
Разговоры о том, кто является донором яйцеклеток для звездной четы Аллы Борисовны и Максима Галкина не первый год теребят сознание пользователей Сети.
Поводом для этого стали сомнения в правдивости признаний Аллы Пугачевой, которая рассказала, как в 46 лет тщательно пыталась забеременеть с помощью процедуры ЭКО, в результате чего у нее остались лишние яйцеклетки, которые она и решила заморозить, на тот случай, если они пригодятся ей в будущем.
Все эти годы, начиная с 1996 года они хранились в заморозке, а в 2012 их якобы благополучно использовали.
Это конечно вполне удобно, вот только не совсем правдоподобно, так как практику заморозки яйцеклеток стали использовать только около 7 лет назад, да и за более, чем пятнадцатилетний период заморозки яйцеклетки могли утратить все свои необходимые для зачатия свойства, пишет VladTime.
«В связи с этим появляется вполне резонный вопрос: кто же стал донором вместо Аллы Борисовны? Единственным правдоподобным и адекватным вариантом в такой ситуации становится Кристина Орбакайте — дочь знаменитой Примадонны», — пишет автор статьи.
Вполне вероятен такой исход событий, ведь именно после 2012 года между матерью и дочерью отношения стали особенно доверительными. Кроме того, многие из окружения семьи Аллы Борисовны отмечали, насколько Лизонька похожа на Кристину. Даже подозрительно, ведь она будто маленькая копия Орбакайте. И хотя это вполне вероятно, ведь они близкие родственницы, но девочка практически не похожа на Аллу Борисовну, если сравнивать схожесть между Кристиной и Аллой Борисовной.
Поэтому автор материала делает вывод о том, что, скорее всего, донором Пугачевой оказалась ее собственная дочь. И даже более того, можно предположить, что яйцеклетка для мамочки могла стать последней надеждой Кристины для того, чтобы наладить слегка натянутые отношения с Аллой Борисовной. Ведь детство Кристина провела практически без матери, пока та почти все время проводила на гастролях, буквально оставив ребенка на волю судьбы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в прошлом году известная российская певица Кристина Орбакайте напугала поклонников. Артистка опубликовала на своей странице в Instagram неожиданное фото — на ее лице видны следы побоев, синяки и кровь на губе.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!