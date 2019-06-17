Яйцеклетка для мамы: донором Аллы Пугачевой оказалась ее собственная дочь, — СМИ

Шоу-бизнес

Разговоры о том, кто является донором яйцеклеток для звездной четы Аллы Борисовны и Максима Галкина не первый год теребят сознание пользователей Сети.

Поводом для этого стали сомнения в правдивости признаний Аллы Пугачевой, которая рассказала, как в 46 лет тщательно пыталась забеременеть с помощью процедуры ЭКО, в результате чего у нее остались лишние яйцеклетки, которые она и решила заморозить, на тот случай, если они пригодятся ей в будущем.

Все эти годы, начиная с 1996 года они хранились в заморозке, а в 2012 их якобы благополучно использовали.

Это конечно вполне удобно, вот только не совсем правдоподобно, так как практику заморозки яйцеклеток стали использовать только около 7 лет назад, да и за более, чем пятнадцатилетний период заморозки яйцеклетки могли утратить все свои необходимые для зачатия свойства, пишет VladTime.

«В связи с этим появляется вполне резонный вопрос: кто же стал донором вместо Аллы Борисовны? Единственным правдоподобным и адекватным вариантом в такой ситуации становится Кристина Орбакайте — дочь знаменитой Примадонны», — пишет автор статьи.

Вполне вероятен такой исход событий, ведь именно после 2012 года между матерью и дочерью отношения стали особенно доверительными. Кроме того, многие из окружения семьи Аллы Борисовны отмечали, насколько Лизонька похожа на Кристину. Даже подозрительно, ведь она будто маленькая копия Орбакайте. И хотя это вполне вероятно, ведь они близкие родственницы, но девочка практически не похожа на Аллу Борисовну, если сравнивать схожесть между Кристиной и Аллой Борисовной.

Поэтому автор материала делает вывод о том, что, скорее всего, донором Пугачевой оказалась ее собственная дочь. И даже более того, можно предположить, что яйцеклетка для мамочки могла стать последней надеждой Кристины для того, чтобы наладить слегка натянутые отношения с Аллой Борисовной. Ведь детство Кристина провела практически без матери, пока та почти все время проводила на гастролях, буквально оставив ребенка на волю судьбы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в прошлом году известная российская певица Кристина Орбакайте напугала поклонников. Артистка опубликовала на своей странице в Instagram неожиданное фото — на ее лице видны следы побоев, синяки и кровь на губе.

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