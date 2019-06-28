В центре оккупированного Донецка неизвестные вывесили украинский флаг

Украина

В пятницу, 28 июня, в День Конституции в центре оккупированного Донецка неизвестные патриоты вывесили флаг Украины.

Об этом сообщил блогер Necro Mancer, выложивший в социальные сети фото здания, некогда бывшего гостиницей «Украина».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в оккупированном Дебальцево накануне Дня Конституции появилось изображение большого флага Украины на мосту. А в столице Донецке патриоты разбросали листовки- поздравления с праздником. Листовки преимущественно расклеивались в центре города — по улицам Артема, Левицкого, Постышева.

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