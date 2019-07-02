Смертельный обстрел машины медиков ВСУ: в сети показали фото с места трагедии

Украина

В сеть выложили фото с места подрыва боевиками санитарного «Хаммера» ВСУ, во время которого погибли двое военнослужащих: водитель — матрос Майборода Сергей Григорьевич и военный медик — сержант Шевченко Ирина Викторовна.

Фото на своей страничке в Facebook выложил журналист Евгений Агарков: «Смотрит на эти фото внимательно и помните, что происходит в эти минуты на востоке. Это — один выстрел из ПТУР, которые боевикам поставляет Россия, при этом требуя диалога. Горите в аду!»

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ВСУ отомстили боевикам за гибель Сергея Майбороды и Ирины Шевченко. Как рассказал волонтер, бывший участник АТО Мартин Брест, «у сепаров тихонечко, но сильно повреждена бэха». По его информации, один боевик был ликвидирован и еще двое ранены.

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