Политика

Дубль два: Зеленский снова просит Раду уволить Луценко

Президент Украины Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной Раде с просьбой безотлагательно рассмотреть представление об увольнении генпрокурора Юрия Луценко и назначении министром иностранных дел Вадима Пристайко. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Отмечается, что Зеленский просит ВР безотлагательно рассмотреть представление об увольнении Луценко, а также освобождение Павла Климкина с занимаемой должности министра иностранных дел и назначения главой МИД Пристайко.

Указанные представления Зеленский внес на рассмотрение народных депутатов 11 июня.

«Учитывая указанное и в соответствии с положениями пунктов 12, 25 части первой статьи 85, пунктов 10, 11 части первой статьи 106 Конституции Украины прошу безотлагательно рассмотреть указанные вопросы», — говорится в письме к парламенту от 1 июля.

Как писали «ФАКТЫ», 11 июня президент Зеленский уже вносил в Верховную Раду представление на дачу согласия на увольнение генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

18 июня в Верховной Раде рассмотрели вопрос и не нашли оснований для увольнения Юрия Луценко с поста генерального прокурора.

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