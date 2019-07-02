Боевики обстреляли авто волонтеров на Донбассе: первые детали происшествия

Происшествия

В Донецкой области 2 июля террористы «ДНР» обстреляли авто волонтеров. Инцидент произошел на дороге Марьинка-Красногоровка. Об этом сообщает Национальная полиция Донецкой области.

«По предварительным данным пострадавшие получили пулевые ранения, двигаясь на авто по дороге Марьинка-Красногоровка. Сейчас они находятся в военном госпитале в городе Покровск», — говорится в сообщении.

В Марьинский отдел полиции поступило сообщение от работников Центральной городской больницы Курахово о предоставлении медицинской помощи двум медикам-волонтерам 42 и 32 лет. По их словам, пулевые ранения они получили во время снайперского обстрела.

Как писали «ФАКТЫ», 1 июля в районе Водяного Донецкой области боевики обстреляли украинский санитарный автомобиль, перевозивший раненого. В результате обстрела погибли водитель и военный медицинский работник. Позже украинские военные на Донбассе дали жесткий ответ боевикам за обстрел украинского санитарного автомобиля в районе Водяного.

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