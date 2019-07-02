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Уничтожили и бросили: в Севастополе высохло озеро (фото)
В оккупированном Севастополе высохло рукотворное озеро на Сахарной Головке, где ранее была мини ферма. Ранее в сеть выложили фото пересыхающего крымского озера в Байдарской долине.
Фото пересохшего водоема в сеть выложила блогер RoksolanaToday&Крым. «Севастополь. Озеро на Сахарной Головке. Уничтожено и брошено», — говорится в комментарии к фотографиям.
Также блогер показала, как выглядел водоем в 2013 году: «Это был искуственный водоём. Был хозяин, выращивал нутрий и разводил рыбу. Даже мини ферма была. Хорошее тихое местечко. Но пришла „гавань“ и вести бизнес стало невозможно (аренда,"налоги», поборы
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», руководство оккупированного Крыма заявляло, что вода с материковой Украины им не нужна — мол, она грязная и зараженная.
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