Украина

В оккупированном Севастополе высохло рукотворное озеро на Сахарной Головке, где ранее была мини ферма. Ранее в сеть выложили фото пересыхающего крымского озера в Байдарской долине.

Фото пересохшего водоема в сеть выложила блогер RoksolanaToday&Крым. «Севастополь. Озеро на Сахарной Головке. Уничтожено и брошено», — говорится в комментарии к фотографиям.

Также блогер показала, как выглядел водоем в 2013 году: «Это был искуственный водоём. Был хозяин, выращивал нутрий и разводил рыбу. Даже мини ферма была. Хорошее тихое местечко. Но пришла „гавань“ и вести бизнес стало невозможно (аренда,"налоги», поборы и т. п. ). Фото 2013 года, страдания в Украине".

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», руководство оккупированного Крыма заявляло, что вода с материковой Украины им не нужна — мол, она грязная и зараженная.



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