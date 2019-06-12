Украина

После оккупации в Крыму обмелело озеро: в сети появились показательные фото

В социальных сетях появились показательные фотографии, свидетельствующие об экологической катастрофе — пересыхании озера в Байдарской долине, что под оккупированным Севастополем. Ранее сообщалось, что жители Феодосии жаловались на отсутствие воды для полива на дачных участках.

«Как прекрасно при гавани заколосилось озеро Новое в Байдарской долине!» — пишет в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым, разместившая в микроблоге для сравнения две фотографии: было и стало.

Кстати, о пересыхании озер в Байдарской долине писала и севастопольская пресса, ссылаясь на аккаунты местных жителей в социальных сетях. Так, крымчане писали о пересыхании озер возле села Орлиное и Кизиловое. Среди причин, в частности, назывались планы «освоения» популярных у севастопольцев мест отдыха застройщиками.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в оккупированном Крыму российское Минобороны захватило популярный пляж в Севастополе. Территорию в урочище Батилиман обнесли колючей проволокой и начали строительство. Вывески на пляже гласят, что проход и проезд запрещен, доступ к морю на весь летний сезон-2019 будет перекрыт.



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