Происшествия

В курортном городке Алуште (территория оккупированного полуострова Крым) произошел вопиющий случай — мужчину с инвалидностью пытались выбросить из коляски прямо на дорогу. Об этом инциденте, возможно, никто бы не узнал, но вслед за попыткой публичных издевательств над мужчиной возникла массовая драка, кадры которой были записаны на видеорегистратор стоящей рядом машины.

На ролике видно, что некая женщина подходит к человеку на инвалидной коляске и долго эмоционально ему что-то высказывает. Затем ключевой фигурант видео пытается попросту выбросить мужчину из инвалидной коляски, что вызывает возмущение у прохожих.

Вероятно, мужчина каким-то образом преградил ей проезд, что и вызвало агрессию со стороны женщины.

Затем женщина также пыталась избить пожилого мужчину с тростью, который бросился на помощь пострадавшему в коляске. Вслед за этим к драке присоединился молодой человек, который сидел в рядом стоящей машине. Он одним ударом «вырубил» мужчину, у которого к тому времени женщина отобрала трость.

По оценкам очевидцев, всего в драке приняли участие более десяти человек.

Как сообщали «ФАКТЫ», 9 июня в селе Котлярово под Николаевом местные жители устроили массовую драку с таксистами. Буквально на днях конфликт в киевском ресторане «Каспий» закончился дракой и стрельбой.

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