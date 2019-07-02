ЦИК таки зарегистрировал Клюева кандидатом в нардепы

Украина

На основании иска Либеральной партии, в которой утверждается, что бывший глава Администрации президента времен Виктора Янукович зарегистрирован в оккупированном Донецке и последние пять лет проживает в Украине, суд обязал ЦИК пересмотреть свой отказ в регистрации кандидатом в народные депутаты Андрею Клюеву, что Избирком и сделал.

Как сообщает УНН, ЦИК приняла решение о регистрации кандидатами в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду Андрея Клюева, который идет по мажоритарному округу в Донецкой области, а также блогера Анатолия Шария, который идет на выборы от политсилы своего имени.

Таким образом в Верховном суде не признали, что Шарий не живет в Украине последние пять лет, хотя блогер уехал из страны вскоре после того, как против него возбудили уголовное дело за стрельбу в ресторане летом 2011 года. Позже в Верховном суде заявили, что не просили ЦИК регистрировать Анатолия Шария кандидатом в нардепы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Шевченковский районный суд Киева отменил розыск и заочный арест видеоблогера Анатолия Шария, отказался инициировать его экстрадицию и вернул дело на дополнительное расследование в прокуратуру.

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