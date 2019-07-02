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Джамала, Бобби Макферрин и еще три сотни музыкантов со всего мира: как прошел Leopolis Jazz Fest во Львове

Во Львове завершился самый масштабный в Украине международный джазовый фестиваль Leopolis Jazz Fest, который традиционно собирает в конце июня мировых звезд и меломанов. На пять дней город превратился в столицу джаза. Музыка здесь звучала повсюду: в кафе и ресторанах, на улице, а не только на официальных площадках феста — открытой сцене на площади Рынок, во дворе дворца Потоцких и в парке имени Хмельницкого. Там были обустроены бесплатные пикниковые фан-зоны с огромными экранами, на которых транслировались все концерты. Насладиться выступлением мировых звезд и увидеть их можно было, купив билеты в крытый партер перед сценой.

Одним из первых во Львов приехал друг фестиваля, пианист Чик Кориа — легендарный обладатель 22 премий «Грэмми». Стоит отметить, что 78-летний джазмен отлично выглядит. На встречу с журналистами подтянутый музыкант пришел в легком джинсовом костюме и стильных черных очках. Он признался, что с удовольствием наслаждался атмосферой города, гулял по центру и пробовал блюда галицкой кухни. Дал мастер-класс для молодых музыкантов и стал хедлайнером финального дня фестиваля.

Обладатель 22 премий «Грэмми» 78-летний пианист Чик Кориа (справа) уже не раз выступал во Львове

Высокая музыкальная планка была задана с первого же дня. Особо горячо зрители встретили молодых, но очень известных и востребованных в мире американских музыкантов Snarky Puppy, завоевавших уже три премии «Грэмми». Организаторы Leopolis Jazz Fest охотились за фьюжн-группой несколько лет. Львовская публика встретила музыкантов громкими аплодисментами как старых знакомых. Овации не смолкали после каждой композиции, что немного смутило молодых музыкантов. Казалось, они чувствовали себя неловко от такого горячего приема. Сыграв несколько композиций на бис, музыканты еще долго фотографировались с поклонниками и раздавали автографы.

Просто завораживающим стало выступление американского джазового вокалиста-импровизатора, десятикратного обладателя «Грэмми» Бобби Макферрина, известного во всем мире благодаря песне Don’t Worry Be Happy. Правда, на фестивале легендарная композиция не прозвучала. Выступление Макферрина на Leopolis Jazz Fest (а в Украину он приезжает уже в пятый раз) стало, пожалуй, самым масштабным. В его шоу приняли участие приехавшие с ним вокалисты и хор с украинскими артистами (Джамала, LAUD, Лаура и Кристина Марти, группы ManSound и United People, студенты Львовской национальной музыкальной академии). Одновременно на сцене пели более 80 вокалистов, подхватывая на лету импровизации Макферрина.

Выступление Бобби Макферрина на Leopolis Jazz Fest стало самым масштабным

Вместе они производили впечатление огромного слаженного музыкального инструмента, хотя все, что происходило на сцене, было чистой импровизацией, созданной без единой репетиции. Пока коллеги исполняли сольные партии, Бобби скромно сидел на стульчике на сцене и пил чай. Говорят, музыкант не очень хорошо себя чувствует, поэтому позволяет такие паузы. Завершив выступление, вокалист удалился за кулисы под аплодисменты. Как ни старались зрители, на сцену он больше не вышел. А его коллеги исполнили «Щедрик».

В шоу Бобби Макферрина приняли участие LAUD, солистка группы «О» Оля Чернышова, Джамала, Лаура, Кристина Марти. Фото из Instagram

«Это было великолепно! — сказала после концерта Джамала. — Бесконечно благодарю всех, кто был на сцене. Три разные формы вокала объединились, чтобы вы услышали музыку. Мы были частью музыкального перформанса: инструментами, механизмом в часах. Честно говоря, я даже завидую вам, потому что это был единственный концерт Бобби из трех, который мне не удалось послушать. Поэтому лучше я вас спрошу: „Ну как, это было круто?“ Я никогда не пела в хоре, но всегда сама придумываю все бэк-вокальные партии к своим песням, когда делаю аранжировки. И вчера на сцене происходило нечто подобное, только главным был Бобби. Он сам придумывал собственные неповторимые аранжировки, используя наши тембры. В этот вечер я не была певицей, мой голос превращался в разные инструменты: трубу, перкуссию, клавишные. И это действительно невероятный опыт».

Легенда мирового джаза Кенни Баррон получил Международную музыкальную премию Leopolis Jazz Music Awards им. Эдди Рознера за вклад в музыкальное искусство

Традиционно День Конституции на фестивале прошел под знаком вышиванки. И гости, и зрители облачились в яркие национальные наряды. Специально в рамках фестиваля на территории собора Святого Юра прошел показ Haute Couture эксклюзивных вышиванок от дизайнера Оксаны Караванской.

Модели в роскошных нарядах дефилировали по зеленому травяному ковру в Митрополичьих садах под музыку участницы «Голосу країни-9» Марины Круть и саундтреки от художественного руководителя вокального коллектива «Піккардійська терція» Владимира Якимца. Открыли показ под звуки трембит, которые специально привезли из Карпат. Оксана говорит, что именно горы вдохновили ее на создание новой коллекции.

За пять дней на разных сценах выступили более 300 музыкантов из 15 стран мира. В зале не было свободных мест. В первых рядах партера засветились известные бизнесмены, политики, звезды шоу-бизнеса.

Сюрпризом для зрителей оказался выход на сцену группы ТНМК

Традиционно с женой и детьми на фестивале ежедневно появлялся мэр Львова Андрей Садовый, предпочитая наслаждаться музыкой в фан-зоне, где можно разместиться на лужайке или танцевать, как это делали большинство зрителей.

На фестиваль приехал генеральный прокурор Юрий Луценко с женой Ириной. Они два дня посещали концерты и были замечены в VIP-зоне с барами и ресторанами. Там же предпочитали проводить время в антрактах политик Антон Геращенко, бизнесмен Борис Ложкин, директор информационного агентства «Интерфакс» Александр Мартыненко, дизайнеры Ольга Навроцкая, Оксана Караванская, Лилия Пустовит с дочкой и мужем. Среди зрителей были музыкант Александр Положинский, телеведущий Александр Скичко с женой, скульптор Олег Пинчук.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как проходили международные джазовые фестивали Alfa Jazz Fest (Львов) и «Джаз на Днепре» (Днепр).

Фото с официальной страницы Leopolis Jazz Fest в Facebook (Даниил Тюрин)

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