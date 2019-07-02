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Падение крупнейшего DNS-сервиса Cloudflare "вырубило" тысячи сайтов в Украине и Европе: что произошло
Во вторник, 2 июля, упал крупнейший DNS-сервис Cloudflare. Эта «поломка» вызвала технические проблемы на тысячах сайтов, в том числе и на сайте «ФАКТОВ». Сбой продлился около получаса. Кроме Cloudflare замечены сбои в мессенджере Discord, сервисе Soundcloud и на криптобирже Coinbase.
По всей Европе недоступными вмиг оказались десятки тысяч сайтов. На момент публикации новости сервис Cloudflare начал «оживать», сайт «ФАКТЫ» работает без сбоев. Приносим извинения за временные неудобства.
Карта сбоя показывает, что кроме стран Европы проблемы возникли в США.
Как сообщали «ФАКТЫ», в апреле произошел крупнейший сбой в работе сервисов Google. Неполадка затронула жителей США, Канады, Австралии, Индии и некоторых европейских стран.
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