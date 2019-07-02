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"Терпіти більше не можна": украинцы снова вышли на Майдан (онлайн-трансляция)
Украинские граждане вышли протестовать против действующей власти. После смены президента произошло много знаковых событий, которые многие граждане квалифицируют как признак «российского реванша» в Украине.
Последней каплей стало решение ЦИК зарегистрировать кандидатами в народные депутаты Андрея Клюева, экс-главу Администрации президента времен Виктора Януковича, а также одиозного блогера Анатолия Шария.
Активные проукраинские активисты призвали граждан не сидеть сложа руки, а выйти на Майдан и не допустить пророссийского реванша в Украине. Многих активистов мягко говоря возмущают странные решения украинских судов, а также заявления членов команды действующего президента о Донбассе и будущем Украины.
В частности, 1 июля глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что не против предоставления российскому языку статуса регионального на Донбассе. Также в команде Владимира Зеленского допускают предоставление Донбассу особого статуса. О возвращении Крыма речь не идет вообще.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?