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Украина

"Терпіти більше не можна": украинцы снова вышли на Майдан (онлайн-трансляция)

19:54 2 июля 2019 390
Акция на Майдане 2 июня
Ярослав ЖАРЕНОВ, «ФАКТЫ»

Украинские граждане вышли протестовать против действующей власти. После смены президента произошло много знаковых событий, которые многие граждане квалифицируют как признак «российского реванша» в Украине.

Последней каплей стало решение ЦИК зарегистрировать кандидатами в народные депутаты Андрея Клюева, экс-главу Администрации президента времен Виктора Януковича, а также одиозного блогера Анатолия Шария.

Активные проукраинские активисты призвали граждан не сидеть сложа руки, а выйти на Майдан и не допустить пророссийского реванша в Украине. Многих активистов мягко говоря возмущают странные решения украинских судов, а также заявления членов команды действующего президента о Донбассе и будущем Украины.

В частности, 1 июля глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что не против предоставления российскому языку статуса регионального на Донбассе. Также в команде Владимира Зеленского допускают предоставление Донбассу особого статуса. О возвращении Крыма речь не идет вообще.

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