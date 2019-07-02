Украина

Протестующие на Майдане жгли файеры: что происходит в центре Киева

Сотни активистов и простых граждан во вторник вечером, 2 июля, поддержали акцию протеста в центре Киева под названием «Терпеть больше нельзя».

Причиной тому стало решение сперва Верховного суда, а затем ЦИК относительно регистрации кандидатом в народные депутаты Андрея Клюева, который был главой Администрации президента во времена Януковича.

Дело в том, что Клюев сбежал из Украины после победы Революции достоинства в 2014 году. После этого он длительное время жил за границей, в частности в Европе.

Одним из условий регистрации кандидатом в депутаты является тот факт, что указанный гражданин последние пять лет проживал в Украине. Впрочем, как оказалось, у пограничников нету сведений, что Клюев покинул страну в 2014 году, и, несмотря на очевидный нонсенс, суд обязал ЦИК зарегистрировать экс-главу АП Януковича кандидатом в нардепы.

Вторым резонансным решением стала регистрация Центризбиркомом в качестве кандидата в нардепы блогера Анатолия Шария. С 2014 года он активно критикует события в Украине после Революции достоинства, а также украинскую власть. Сбежал из Украины после открытия в отношении него уголовного дела по факту стрельбы в столичном McDonald's.

Последние несколько лет проживает в Европе, что также не помешало ЦИК зарегистрировать его кандидатом в нардепы.

В апреле 2019 года суд отменил арест и розыск Шария.

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