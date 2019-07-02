- 21:46 Первым о гибели российских подводников сообщил обычный блогер
- 21:45 В Минске снова не смогли договориться ни о пленных, ни о "хлебном перемирии" на Донбассе
- 21:26 «Перевернутый урок» и командные игры: все об английском летнем лагере в Киеве
- 21:19 Протестующие на Майдане жгли файеры: что происходит в центре Киева
- 21:00 Бразилия – Аргентина: где смотреть онлайн полуфинал Кубка Америки-2019
- 20:39 После обращения представителя президента в Кабмине некоторые АЗС снизили цены на топливо
- 20:36 Стало известно, кто возглавит Еврокомиссию и Европейский совет
- 20:35 Появились первые фото с места крушения военного самолета в Харьковской области
- 20:31 Труп пропавшей футболистки сборной Швейцарии найден на дне озера Комо
- 20:24 Пожар произошел на подлодке: росСМИ сообщили новые данные о гибели моряков в Баренцевом море
- 20:14 Моника Беллуччи рассталась с молодым бойфрендом
- 20:04 Полное солнечное затмение 2 июля: во сколько и где смотреть
Протестующие на Майдане жгли файеры: что происходит в центре Киева
Сотни активистов и простых граждан во вторник вечером, 2 июля, поддержали акцию протеста в центре Киева под названием «Терпеть больше нельзя».
Причиной тому стало решение сперва Верховного суда, а затем ЦИК относительно регистрации кандидатом в народные депутаты Андрея Клюева, который был главой Администрации президента во времена Януковича.
Дело в том, что Клюев сбежал из Украины после победы Революции достоинства в 2014 году. После этого он длительное время жил за границей, в частности в Европе.
Одним из условий регистрации кандидатом в депутаты является тот факт, что указанный гражданин последние пять лет проживал в Украине. Впрочем, как оказалось, у пограничников нету сведений, что Клюев покинул страну в 2014 году, и, несмотря на очевидный нонсенс, суд обязал ЦИК зарегистрировать экс-главу АП Януковича кандидатом в нардепы.
Вторым резонансным решением стала регистрация Центризбиркомом в качестве кандидата в нардепы блогера Анатолия Шария. С 2014 года он активно критикует события в Украине после Революции достоинства, а также украинскую власть. Сбежал из Украины после открытия в отношении него уголовного дела по факту стрельбы в столичном McDonald's.
Последние несколько лет проживает в Европе, что также не помешало ЦИК зарегистрировать его кандидатом в нардепы.
В апреле 2019 года суд отменил арест и розыск Шария.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!