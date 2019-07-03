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Верховный суд своим решением уничтожил все наши доказательства по Клюеву и Шарию, — секретарь ЦИК
Решение Центральной избирательной комиссии, во исполнение решение Верховного суда, зарегистрировавшей кандидатами в народные депутаты Украины экс-главу Администрации президента Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария вызвало большой резонанс.
Как пояснила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая, такое решение было принято, чтобы не сорвать выборы в Верховную Раду и печать бюллетеней. «Решение Верховного Суда уничтожило все наши доказательства», — отметила она и добавила, что если ЦИК получит хоть одно доказательство проживания упомянутых лиц вне Украины в течение последних пяти лет, она «лично внесет постановление об отмене их регистрации».
Тем временем в ГПУ, чье письмо обнародовало «Громадское», сообщили, что по данным Государственной пограничной службы Украины, 1 января 2014 Андрей Клюев вылетел из аэропорта «Борисполь» рейсом Киев-Саллалах, а 11 января 2014 прибыл оттуда. Другой информации о пересечении государственной границы Украины Клюевым в базах данных нет.
«Клюев А.П. при содействии органов власти РФ вместе с Януковичем В.Ф. и самостоятельно имел возможность пересекать государственную границу Украины и России вне таможенного и пограничного контроля для укрытия от следствия и суда с целью избежания уголовной ответственности», — говорится в письме. Также сообщается, что Андрей Клюев сопровождал Януковича в Крыму и свидетельствовал в Москве по делу о событиях в феврале 2014 года на Майдане.
Написал письмо в ЦИК и министр внутренних дел Арсен Аваков, который выразил надежду, что его послание станет основанием для решения о снятии с регистрации Андрея Клюева.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Кассационный административный суд в составе Верховного Суда отклонил апелляционную жалобу ЦИК относительно регистрации кандидатов в народные депутаты от партии «Движение новых сил» Михеила Саакашвили. Таким образом политсила получила возможность принять участие в парламентских выборах.
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