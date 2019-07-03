Происшествия

Во время поисков 11-летней Даши Лукьяненко под Одессой нашли "живодерню" с десятками трупов (фото)

Во вторник, 2 июля, в Ивановском районе под Одессой высадился настоящий десант зоозащитников, кинологов, ветеринаров, полицейских, активистов. Этому предшествовал ряд событий, а началось все в ходе недельной спецоперации по поиску исчезнувшей 13 июня в Ивановке 11-летней Даши Лукьяненко (позже она была найдена убитой).

«ФАКТЫ» уже сообщали о том, что именно во время этих поисков правоохранители обнаружили на местном кладбище похороненного без гроба человека, а также о еще одной страшной находке: неподалеку от посадки, на обочине дороги, возле Ивановки был найден полиэтиленовый пакет, в котором находились кожа с ногтем и подушечкой от большого пальца.

Тогда, обходя и обследуя все домохозяйства в райцентре и в близлежащих селах, волонтеры буквально «рыли землю». Без внимания не оставили ни один предмет, вызывавший хоть какое-то подозрение. Внимательно выслушивали местных жителей.

— Именно в ходе такого общения, правда, уже после похорон Дашеньки, нам поведали еще одну ужасающую историю, — рассказала «ФАКТАМ» волонтер Ольга Кобозева. — Обратились жители села Бараново с криком души о помощи — спасти от страшной голодной смерти десятки породистых собак — алабаев, овчарок и курцхааров, которых насильно удерживает местный «заводчик».

Волонтеры запомнили эту жуткую историю, подключили зоозащитников, с которыми специально приехали в названное село, отыскали того самого «заводчика» и проследили за тем, чем он занимается. Выяснилось: собак содержат в ужаснейшей антисанитарии, морят голодом и избивают. Несчастные обессиленные животные приходят к соседям за едой, многие просто падают и умирают…

- Было это четыре-пять дней назад, — говорит Ольга. — Мы специально вернулись в эти края и сами увидели ужасающую грязь, зловоние, измученных животных. Ведь в доме, где он проживает с женой, с ними соседствуют не только три десятка собак, но и коровы, лошади… Однако больше всего удивило и возмутило то, что их так называемый владелец разводит собак исключительно на продажу. Те же, которых продать не удалось, погибают в страшных муках.

Аборигены рассказали волонтерам о том, что этот «заводчик» неоднократно закапывал по три-четыре, а то и по пять мертвых собак. Говорят, еще в конце минувшего года в вольере было 82 породистые собаки, хозяин утверждает, что 67. Сейчас же их и вовсе 28… Говорят, с полгода назад часть собак озверела от голода и их пришлось отстреливать. Они добрались до школы и рычали на детей…

— Этого 68-летнего мужчину зовут Виктор, и, по словам сельчан, «собачьим бизнесом» он занимается уже ряд лет, — продолжает волонтер. - Раньше у него была автомашина, ездил куда-то, скупал для «подопечных» четвероногих отходы от разделанных коровьих и свиных туш. Внакладе не оставался — торговал «живым товаром» на Староконном рынке — известном «зоологическом» месте Одессы. Даже цену нам озвучили — по 100 долларов за особь. Не исключено, что в этом бизнесе участвовала его дочь, которая, как мы выяснили, работает ветеринаром в Одессе.

Не знаю, что и как было тогда, но сейчас от одного вида этих собачек душа разрывается. У меня самой дома мини-зоопарк: есть собачка, попугайчики, рыбки, кошечка. Смотрю за ними, как за детьми, а здесь — откровенное издевательство: породистые животные — истощенные, больные, плохо передвигаются и еле-еле держатся на лапах.

Люди рассказали зоозащитникам, что они обращались в полицию, к местным властям, однако результат нулевой. Питомник-живодерня существует, притом по соседству с частным домовладением председателя сельсовета.

- Она же (сельский голова. — Авт.) никакого внимания не обращает, делает вид, что это ее не касается, — досадуют сельчане.

Нынешняя волонтерская «десантная операция» дала желанный результат. Поначалу «заводчик» пытался качать права, заявлял, что никому не отдаст «своих собак». Когда же задействовали полицию, понял, что дело худо, и стал «торговаться». Сначала «уступил» зоозащитникам 17 собак, а затем, под полицейский протокол, отдал еще 11.

— Это 21 изможденный алабай и еще 7 малышей, все они нуждаются в срочной ветеринарной помощи, — констатируют волонтеры. - Однако прежде всего их нужно элементарно откормить. В противном случае большинство особей попросту не доживут до визита к врачу.

Как только волонтеры выложили в соцсети видео с освобожденными собачками, сразу нашлись желающие взять себе животных.

— Уже сегодня четырех собак забрали добрые люди из Одессы, — заключает Ольга Кобозева. - Завтра приедут киевляне, тоже хотят взять алабая…

Мы стали свидетелями умилительной сцены: в одной из истощенных собак, запечатленных на видео, жительница Одессы узнала своего любимца, пропавшего 6 лет назад. Женщина приехала, подошла к алабаю, стала перед ним на колени и начала плакать, извиняясь перед животным за предательство. Во всяком случае хозяйке так казалось — не сумела уберечь любимца. Собака также признала хозяйку, поначалу воротила морду, а из глаз у нее катились слезы. Затем они помирились, женщина забрала свое животное, и они отправились в Одессу.

Как сообщила «ФАКТАМ» руководитель отдела коммуникации регионального главка Нацполиции Любовь Гордиевская, на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа территориального отделения полиции.

— В ходе обыска в домовладении правоохранители обнаружили 28 собак различных пород, На место вызвали представителей местной власти и ветеринаров. Животные были в очень плохом состоянии. Сейчас собаки находятся у волонтеров, — сказала Гордиевская.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 299 («Жестокое обращение с животными») Уголовного кодекса Украины.

Активисты начали сбор средств для строительства вольера, просят помочь кормом, стройматериалами, лекарствами от паразитов, ошейниками, другим необходимым для животных.

Все, у кого имеется возможность и желание помочь, могут это сделать, перечислив деньги на банковскую карту: банк «Південний» 5353 0500 1016 2268 — Лобановой Аделине Сергеевне.

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