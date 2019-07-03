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Синоптический рахат-лукум: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни
После бушевавшей в Украине непогоды, в четверг, 4 июля, установится погода, которую синоптик Наталья Диденко назвала «конфеткой».
«Существенные осадки маловероятны, много солнца, красивейшие белые облака, температура воздуха — лучше не бывает — до + 21 + 26 градусов. Даже с юга сильная жара пойдет, там ожидается + 25 + 29, местами до +30 градусов», — прогнозирует синоптик.
Правда, в Карпатах будет холоднее — ближайшей ночью там ожидается + 7 + 12 градусов.
Не обойдется и без локальных дождей, которые возможны на севере страны, а также в Луганской и Донецкой областях.
В Киеве в четверг без существенных осадков, только в отдельных районах может увеличиться облачность и влажность. В течение дня в столице ожидается + 20 + 23 градуса.
«Такой синоптический рахат-лукум в Украине продлится до конца недели. В ближайшей перспективе существенные дожди с грозами возможны на Ивана, 7 июля, и 8 июля. Когда и где — в следующих прогнозах», — сообщает Наталья Диденко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», первый день июля вновь побил температурный рекорд — впервые за 139 лет наблюдений среднесуточная температура составила 26,0 ° С.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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