Украина

"Автор" скандального иска к SkyUp за месяц до полета в Египет получила соцпомощь

В скандале с Барышевским судом (Киевская область), который принял скандальное решение о запрете полетов авиакомпании SkyUp, выяснилась интересная деталь — оказалось, что одна из «подписантов» иска к перевозчику, незадолго до якобы запланированной поездки за рубеж обращалась в сельсовет за материальной помощью.

Об этом говорится в расследовании журналистов «Схемы:коррупция в деталях». Оказывается, жительница Барышевки Оксана Панасенко, которая опровергла свою причастность к подаче иска в суд, в рамках программы «Забота» получила 500 гривен на приобретение лекарств. Так ответили на запрос журналистов в Барышевском поселковом совете.

Также сообщается, что Оксана Пасенко подала заявление об отказе от якобы своего иска по SkyUp, на основании которого Барышевский районный суд приостановил лицензию авиакомпании на перевозку пассажиров. Причиной отказа Пасенко указала, что она никогда не была клиенткой этого авиаперевозчика.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в НБУ заявили, что получили информацию о решении Барышевского суда, которым первому зампредседателя НБУ Екатерине Рожковой запрещается выполнять свои обязанности.

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