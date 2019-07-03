Политика

В ПАСЕ заявили, что Украина обязана пригласить наблюдателей Ассамблеи на выборы

После скандального решения ПАСЕ вернуть Россию к работе в Ассамблее, спикер Верховной Рады Андрей Парубий отозвал приглашение в адрес ПАСЕ направить наблюдателей на парламентские выборы в Украине. В свою очередь президент ПАСЕ Лилиан Мори Паскье выразила сожаление в связи с таким решение украинских парламентариев. Об этом говорится в заявлении Паскье.

«Я должна подчеркнуть, что Украина, как член Совета Европы, находится под процедурой мониторинга Ассамблеи и у нее есть обязательства предложить Ассамблее наблюдать за президентскими и парламентскими выборами», — цитирует «Европейская правда» слова главы ПАСЕ.

В письме на имя спикера Верховной Рады Паскье отметила, что Ассамблея имеет длительную практику, с 1994 года, сотрудничества с Украиной по наблюдению за выборами, что позволило «существенно улучшить» законодательную базу страны и избирательную практику.

Президент также добавила, что готова обсудить, как улучшить отношения между Ассамблеей, украинским парламентом и его делегацией в ПАСЕ.

Напомним, причиной такой реакции со стороны Украины стало решение евродепутатов вернуть делегатов России в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Парламентский комитет по иностранным делам решил приостановить участие украинской делегации в сессии ПАСЕ до решения Венецианской комиссии относительно полномочий делегатов от Госдумы РФ, избранных с участием жителей Крыма

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», допуск российской делегации к работе в ПАСЕ без выполнения Кремлем требований Совета Европы о деоккупации Крыма и освобождения украинских политзаключенных, а также военнопленных украинских моряков в Киеве назвали опасным прецедентом. Он может запустить цепную реакцию отмены санкций, которые применили против России западные партнеры Украины.

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