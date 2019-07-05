Здоровье и медицина

Скорая помощь «ФАКТОВ»

У гипертоников в жару повышается риск инфарктов и инсультов: как этого избежать

В разгар знойного дня человек, идущий по улице, внезапно останавливается и старается найти какую-то опору. «Видимо, давление упало», — объясняет встревоженным прохожим.

— Когда жарко, человек сильнее потеет, объем плазмы крови уменьшается — и давление снижается, — рассказывает заведующий кардиологическим отделением для больных с острым инфарктом миокарда и блоком интенсивной терапии Киевской городской клинической больницы № 5 доктор медицинских наук, профессор Валерий Батушкин. — Но корректировать лечение на свое усмотрение недопустимо. Только доктор может снизить дозу препарата, который пациент принимает ежедневно, или временно заменить два-три лекарства одним.

Врач должен учесть все риски. У некоторых людей под влиянием жары может повыситься выброс адреналина (так вегетативная нервная система пытается компенсировать снижение давления). Тогда повышается сердцебиение, возникает покраснение кожи. Кроме того, если человек теряет много жидкости и пьет мало воды, кровь сгущается, становится более вязкой и склонной к образованию тромбов. При повышении давления сгустки крови могут оторваться и привести к инфаркту, инсульту.

— Многие люди не знают, что у них повышено давление. Как его распознать?

— Да, около половины гипертоников не подозревают о своей болезни. Симптомы зависят от того, какие органы поражаются высоким давлением. Одних людей беспокоят головные боли, сконцентрированные в области затылка и темени, появление мушек и полос перед глазами, снижение остроты зрения. У других страдает сердечно-сосудистая система: возникает боль за грудиной, одышка, чувство нехватки воздуха, перебои в работе сердца, учащенное сердцебиение. Третьи жалуются на отечность лица, рук и ног, частое мочеиспускание ночью. При появлении этих симптомов нужно выяснить уровень давления.

— Но иногда давление, измеренное дома, ниже, чем на приеме у доктора.

— Это случается у каждого четвертого пациента и называется «синдром белого халата». Давление, которое измеряет медработник, называется офисным. Раньше прежде всего учитывался его уровень. Но сегодня подходы меняются: принимаются во внимание данные домашнего измерения, суточного мониторинга. Мы назначаем терапию, ориентируясь на последние европейские рекомендации.

Как правильно измерять давление? Какие органы поражает гипертоническая болезнь и как избежать осложнений? Кому из начинающих гипертоников можно обойтись без лекарств? На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 8 июля, с 14:00 до 15:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит кардиолог профессор Валерий Владимирович Батушкин. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 18 июля

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что пить, есть и как одеваться при температуре за 30

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter