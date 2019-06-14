Если давление «скачет», значит, нарушилась система регуляции в мозге: как ее восстановить

Здоровье

К кому мы обычно обращаемся, пытаясь «обуздать» высокое давление или справиться с пониженным? К кардиологу. Логика такова: сердце интенсивно качает кровь, но когда не справляется с задачей, возникает артериальная гипертензия. Либо второй вариант: сердце слабо качает кровь, сосуды «вялые» — вот вам и гипотония. Считается, что оба заболевания надо обязательно лечить, чтобы они не осложнились инфарктом или инсультом. А удерживать давление в норме должны препараты, влияющие на работу сердца и состояние сосудов. Оказывается, наши представления о причинах гипертонии и гипотонии очень грубые и в корне неверные. Об этом рассказала руководитель сети клиник «Головная боль» невролог Татьяна Майкова.

«Мозг повышает давление, чтобы получить необходимые для его нормальной работы вещества — глюкозу, кислород, белки»

— Стандартная ситуация: переволновавшись на работе, человек впервые почувствовал, что сердце «колотится», голову распирает, возникает головокружение. Тут же более опытные коллеги предлагают измерить давление, а оно оказывается повышенным. Тогда в ход идут таблетки от гипертонии…

— Такие лекарства действительно могут послужить скорой помощью. Но чтобы скачки давления не возникали, надо обратиться к неврологу. Ведь главное — выяснить, не нарушена ли нервная регуляция, какова возбудимость мозга.

— Как это сделать?

— Общаясь с пациентом, врач должен выяснить, как давно появилась гипертония, какие препараты принимает человек, какой образ жизни ведет. Возможно, понадобится сдать анализы крови — общий (он покажет, нет ли воспаления), липидограмму (чтобы определить уровень холестерина), на сахар (повышен ли он и насколько). Иногда нужно знать уровень некоторых гормонов. И еще необходима электроэнцефалограмма (исследование биоэлектрической активности мозга). Именно она позволяет неврологу получить информацию о том, какие участки мозга перевозбуждены. Только собрав всю информацию, можно оценить, на каком этапе заболевания находится пациент, да, собственно, и поставить диагноз.

— Вы утверждаете, что причину артериальной гипертензии надо искать в нарушениях работы мозга?

— Да. И если на начальном этапе заболевания вернуть в норму его возбудимость, то в будущем человек избежит таких осложнений, как инфаркт или инсульт. Мозг умеет с помощью различных механизмов повышать давление. И делает это, когда ему необходимо получить с током крови, например, глюкозу, кислород, белки или другие вещества. Человечество изобрело лекарства, позволяющие во время гипертонического криза влиять на периферическую нервную систему. Давление удается снизить. Но на причину скачков давления — перевозбуждение мозга — они не влияют. Если мы имеем дело с гипертоником со стажем, то надо понимать, что у него уже пострадали сосуды сердца, почек, глаз. Они «устали» от постоянной смены давления — стенки стали жесткими, утолщенными, в них появились холестериновые бляшки. Такие сосуды, в частности, при повышении давления могут разорваться, либо бляшка в какой-то момент перекроет кровоток. Подобного развития событий важно не допустить.

«Нагрузки должны быть умеренными — ходьба, плавание, но не бег или контрастный душ»

— Значит, вы, как и другие специалисты, считаете, что гипертонию надо держать под контролем с помощью лекарств?

— Не только. Если врач-невролог посчитает нужным, то назначит определенные препараты. Но не обязательно это делается навсегда. Многие люди не понимают, насколько важное значение имеет образ жизни. Его надо проанализировать и при необходимости изменить. Не буду даже акцентировать внимание на том, что человеку, который беспокоится о своем здоровье, от курения необходимо отказаться, а спиртным не злоупотреблять. Свой вес надо контролировать и не допустить ожирения. А вот другим правилам, не менее важным, придется следовать постоянно.

— О чем речь?

— Мы не раз говорили, что избавиться от многих заболеваний, не отрегулировав режим сна и бодрствования, невозможно. Когда я вижу на электроэнцефалограмме, что мозг у пациента перевозбужден, мозговые центры не справляются с работой, я точно знаю: этот человек считает себя «совой» и ложится спать далеко за полночь, у него повышен холестерин, не в порядке щитовидная железа, нарушена выработка различных гормонов.

— И это потому, что он недосыпает?

— Нет. Потому что не ложится спать вовремя. Важно не столько количество, сколько качество сна. Наш мозг устроен таким образом, что выработкой основных гормонов или их производных занят в определенный период ночи: за несколько часов до полуночи и еще час-два после нее. Не справился мозг с этой работой, и в организме не будут образованы энергетические молекулы — АТФ, нарушится гормональный фон. И тут дает сбой целая биохимическая цепочка. А в результате человек заработает серьезные заболевания, включая гипертонию. Еще раз повторю: среди нас нет «сов». Есть только «жаворонки». Спать мы должны ложиться не позже 23:00, за час до полуночи. Фазы глубокого и поверхностного сна чередуются, их оптимальное соотношение приблизительно 50 на 50. Просыпаться надо без будильника, потому что его резкий звонок вырывает человека из сна и вызывает стресс.

— Какими должны быть физические нагрузки?

— Умеренными. Лучше всего активная ходьба на свежем воздухе или плавание. Во время таких нагрузок мозг получает сигнал: все в порядке, стресса нет. Давление нормализуется, мозг становится уравновешенным. А вот бег или контрастный душ — это стресс. Вырабатываются совсем другие гормоны (эндорфины), их действие сродни наркотическому, человек испытывает мышечную радость. Но спортивные нагрузки подходят только здоровым людям. Организм получает удовольствие, однако общее состояние и работа мозга не улучшаются.

— Нужно ли соблюдать диету тем, кто испытывает колебания давления?

— Правила здорового питания хороши для всех. Оно должно быть сбалансированным. Больше растительной пищи, но не отказывать себе также в мясных и рыбных блюдах. Жидкости рекомендуется употреблять полтора — два литра в сутки. А вот на что советую обратить внимание, так это на количество употребляемых соли и сахара. Оба вещества задерживают в организме воду. Для гипертоников это вредно.

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