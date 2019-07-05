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8 июля на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит кардиолог Валерий Батушкин
— Когда жарко, человек сильнее потеет, объем плазмы крови уменьшается — и давление снижается, — рассказывает заведующий кардиологическим отделением для больных с острым инфарктом миокарда и блоком интенсивной терапии Киевской городской клинической больницы № 5 доктор медицинских наук, профессор Валерий Батушкин. — Но корректировать лечение на свое усмотрение недопустимо. Только доктор может снизить дозу препарата, который пациент принимает ежедневно, или временно заменить два-три лекарства одним.
Врач должен учесть все риски. У некоторых людей под влиянием жары может повыситься выброс адреналина (так вегетативная нервная система пытается компенсировать снижение давления). Тогда повышается сердцебиение, возникает покраснение кожи. Кроме того, если человек теряет много жидкости и пьет мало воды, кровь сгущается, становится более вязкой и склонной к образованию тромбов. При повышении давления сгустки крови могут оторваться и привести к инфаркту, инсульту.
— Многие люди не знают, что у них повышено давление. Как его распознать?
— Да, около половины гипертоников не подозревают о своей болезни. Симптомы зависят от того, какие органы поражаются высоким давлением. Одних людей беспокоят головные боли, сконцентрированные в области затылка и темени, появление мушек и полос перед глазами, снижение остроты зрения. У других страдает сердечно-сосудистая система: возникает боль за грудиной, одышка, чувство нехватки воздуха, перебои в работе сердца, учащенное сердцебиение. Третьи жалуются на отечность лица, рук и ног, частое мочеиспускание ночью. При появлении этих симптомов нужно выяснить уровень давления.
— Но иногда давление, измеренное дома, ниже, чем на приеме у доктора.
— Это случается у каждого четвертого пациента и называется «синдром белого халата». Давление, которое измеряет медработник, называется офисным. Раньше прежде всего учитывался его уровень. Но сегодня подходы меняются: принимаются во внимание данные домашнего измерения, суточного мониторинга. Мы назначаем терапию, ориентируясь на последние европейские рекомендации.
Как правильно измерять давление? Какие органы поражает гипертоническая болезнь и как избежать осложнений? Кому из начинающих гипертоников можно обойтись без лекарств?
На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 8 июля, с 14:00 до 15:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит кардиолог профессор Валерий Владимирович Батушкин.
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Материал о прямой линии читайте в четверг, 18 июля
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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!